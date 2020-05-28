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В Китае Польшу назвали "самым важным инструментом США против России"

28 мая 2020, 12:55  •  23 • Политика
Фото: EPA\TASS
Журналисты считают, что страна "поплатится за проамериканское поведение"
Несмотря на то что Польша выступала одной из стран-участниц Организации Варшавского договора, где ведущая роль была отведена СССР, на сегодняшний момент она стала самым важным инструментом США в противостоянии России, считают журналисты китайского издания "Феникс".
В статье указывают, что сразу после распада ОВД Польша поспешила перейти на сторону запада. Чтобы получить покровительство США, страна была вынуждена направить дипломатический и военный вектор стратегического развития против России. Однако за "проамериканское поведение" стране придется поплатиться, считает издание.
Журналисты отмечают, что действия России по укреплению своих военных позиций на границах не удивительны. Это лишь ответный шаг на объявление Штатов об отправке 4 тысяч своих солдат для учений вместе с поляками близ границ РФ.
"В настоящее время эпидемия новой коронавирусной пневмонии в Соединенных Штатах и Европе все еще не взята под полный контроль, а США уже, очевидно, не сидится на месте", – приводит перевод статьи издание "ИноСМИ".
В материале отмечается, что Польше отведена более крупная роль, чем другим странам, поскольку она стала первым государством, которое присоединилось к американским военным учениям в Европе.
Однако, полагают журналисты, России придется отвечать на этот жест равноправным по силе укреплением военных позиций, из-за чего первой под атакой окажется Польша. В результате она больше других стран пострадает от противостояния.
Недавно Польша отказалась продлевать транзит газа в Европу из РФ. Однако в России извлекли из этого дополнительную выгоду.

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