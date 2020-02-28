В Китае оценили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 • 41 • Аналитика

В 2020 году ВКС России должны получить несколько десятков модернизированных Су-34. Как видим, многоцелевой истребитель-бомбардировщик по-прежнему остается востребованным в российской военной авиации.



Разработка Су-34 началась в 1986 году. Самолет должен был заменить бомбардировщик Су-24, широко использовавшийся практически во всех локальных конфликтах, в которых участвовал Советский Союз. Афганистан, обе Чеченские кампании – везде Су-24 принимал самое активное участие, но к началу 2000-х гг. сроки эксплуатации бомбардировщика подошли к концу. Поэтому и было принято решение запустить в серийное производство Су-34.







Свой первый в истории полет истребитель-бомбардировщик Су-34 совершил тридцать лет назад – 13 апреля 1990 года. Но промежуток между полетом опытного экземпляра и полетом первого серийного экземпляра растянулся на 16 лет. Лишь 12 октября 2006 года в небо взмыл первый серийный самолет Су-34. Наконец, 20 марта 2014 года Су-34 был официально принят на вооружение ВВС России.



Понятно, что Су-34 – машина качественная и куда более эффективная, чем его предшественники. Большая дальность полета, большая грузоподъемность, современное оборудование – вот далеко не полный перечень преимуществ Су-34 над прежними советскими фронтовыми бомбардировщиками. Во время боевых действий в Сирии самолеты Су-34 хорошо зарекомендовали себя благодаря высокой точности попадания. Этому способствовала и установленная на самолете усовершенствованная оптическая прицельная система.



Однако многих удивляет тот факт, что Су-34, несмотря на неплохие характеристики, так и не производится в экспортном варианте. По мнению автора китайского издания Sina, причина тому – некоторое несоответствие Су-34 требованиям, предъявляемым именно к многоцелевым истребителям. Китайский автор пишет, что Су-34 остается превосходным фронтовым бомбардировщиком, но он решает все же узкоспециализированные задачи. Поэтому причислять его к многофункциональным истребителям было бы не совсем правильно.



Су-34 отлично отрабатывает атаки на наземные и морские цели. Он способен поражать объекты инфраструктуры противника, его военную технику, что и естественно для фронтового бомбардировщика. Но для права называться многофункциональным истребителем, пишет Sina, этого мало.



Так, вести воздушный бой у Су-34 получается не столь хорошо, как у других многофункциональных истребителей, а ведь для такого типа воздушных машин это – одна из определяющих характеристик. В ведении воздушного боя Су-34 уступает и американскому F-15, и российскому Су-30, при этом модификация F-15 способна и качественно вести воздушный бой, и принимать на борт большую полезную нагрузку.



Но автор приходит к выводу, что России, вполне вероятно, нужен именно такой самолет – в большей степени фронтовой бомбардировщик и в меньшей – истребитель. И не беда, что Су-34 не поставляется в другие страны, но зато он пока вполне справляется с теми задачами, которые ставит перед ним российское военно-воздушное командование.



Впрочем, в другой статье китайского издания автор признает:



Су-34 - действительно очень хорошая машина для воздушного удара. Самолет может взять на себя все российские наземные ударные операции.

С этим мнением соглашается и китайская аудитория.



Для крупных стран, для наступательных или наступательных и оборонительных воздушных сил, ударный самолет является основным типом,

- пишет один из комментаторов ресурса.



Таким образом, российский самолет Су-34 встречает вполне адекватную оценку в Китае. Кстати, учитывая, что и американское издание Military Watch признало Су-34 лучшим ударным самолетом в мире, бомбардировщиком действительно можно гордиться.



Именно поэтому и было принято решение о поставке нескольких десятков таких самолетов в ВКС России. Всего же до 2020 года Воздушно-космические силы РФ планируют получить, по данным из открытых источников, до 200 самолетов Су-34, полностью заменив ими устаревающие Су-24.



В 2020 году ВКС России должны получить несколько десятков модернизированных Су-34. Как видим, многоцелевой истребитель-бомбардировщик по-прежнему остается востребованным в российской военной авиации.Разработка Су-34 началась в 1986 году. Самолет должен был заменить бомбардировщик Су-24, широко использовавшийся практически во всех локальных конфликтах, в которых участвовал Советский Союз. Афганистан, обе Чеченские кампании – везде Су-24 принимал самое активное участие, но к началу 2000-х гг. сроки эксплуатации бомбардировщика подошли к концу. Поэтому и было принято решение запустить в серийное производство Су-34.Свой первый в истории полет истребитель-бомбардировщик Су-34 совершил тридцать лет назад – 13 апреля 1990 года. Но промежуток между полетом опытного экземпляра и полетом первого серийного экземпляра растянулся на 16 лет. Лишь 12 октября 2006 года в небо взмыл первый серийный самолет Су-34. Наконец, 20 марта 2014 года Су-34 был официально принят на вооружение ВВС России.Понятно, что Су-34 – машина качественная и куда более эффективная, чем его предшественники. Большая дальность полета, большая грузоподъемность, современное оборудование – вот далеко не полный перечень преимуществ Су-34 над прежними советскими фронтовыми бомбардировщиками. Во время боевых действий в Сирии самолеты Су-34 хорошо зарекомендовали себя благодаря высокой точности попадания. Этому способствовала и установленная на самолете усовершенствованная оптическая прицельная система.Однако многих удивляет тот факт, что Су-34, несмотря на неплохие характеристики, так и не производится в экспортном варианте. По мнению автора китайского издания Sina, причина тому – некоторое несоответствие Су-34 требованиям, предъявляемым именно к многоцелевым истребителям. Китайский автор пишет, что Су-34 остается превосходным фронтовым бомбардировщиком, но он решает все же узкоспециализированные задачи. Поэтому причислять его к многофункциональным истребителям было бы не совсем правильно.Су-34 отлично отрабатывает атаки на наземные и морские цели. Он способен поражать объекты инфраструктуры противника, его военную технику, что и естественно для фронтового бомбардировщика. Но для права называться многофункциональным истребителем, пишет Sina, этого мало.Так, вести воздушный бой у Су-34 получается не столь хорошо, как у других многофункциональных истребителей, а ведь для такого типа воздушных машин это – одна из определяющих характеристик. В ведении воздушного боя Су-34 уступает и американскому F-15, и российскому Су-30, при этом модификация F-15 способна и качественно вести воздушный бой, и принимать на борт большую полезную нагрузку.Но автор приходит к выводу, что России, вполне вероятно, нужен именно такой самолет – в большей степени фронтовой бомбардировщик и в меньшей – истребитель. И не беда, что Су-34 не поставляется в другие страны, но зато он пока вполне справляется с теми задачами, которые ставит перед ним российское военно-воздушное командование.Впрочем, в другой статье китайского издания автор признает:С этим мнением соглашается и китайская аудитория.- пишет один из комментаторов ресурса.Таким образом, российский самолет Су-34 встречает вполне адекватную оценку в Китае. Кстати, учитывая, что и американское издание Military Watch признало Су-34 лучшим ударным самолетом в мире, бомбардировщиком действительно можно гордиться.Именно поэтому и было принято решение о поставке нескольких десятков таких самолетов в ВКС России. Всего же до 2020 года Воздушно-космические силы РФ планируют получить, по данным из открытых источников, до 200 самолетов Су-34, полностью заменив ими устаревающие Су-24. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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