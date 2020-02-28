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В Китае оценили российский истребитель-бомбардировщик Су-34
28 февраля 2020, 10:24 • 41 • Аналитика
В 2020 году ВКС России должны получить несколько десятков модернизированных Су-34. Как видим, многоцелевой истребитель-бомбардировщик по-прежнему остается востребованным в российской военной авиации.
Разработка Су-34 началась в 1986 году. Самолет должен был заменить бомбардировщик Су-24, широко использовавшийся практически во всех локальных конфликтах, в которых участвовал Советский Союз. Афганистан, обе Чеченские кампании – везде Су-24 принимал самое активное участие, но к началу 2000-х гг. сроки эксплуатации бомбардировщика подошли к концу. Поэтому и было принято решение запустить в серийное производство Су-34.
Свой первый в истории полет истребитель-бомбардировщик Су-34 совершил тридцать лет назад – 13 апреля 1990 года. Но промежуток между полетом опытного экземпляра и полетом первого серийного экземпляра растянулся на 16 лет. Лишь 12 октября 2006 года в небо взмыл первый серийный самолет Су-34. Наконец, 20 марта 2014 года Су-34 был официально принят на вооружение ВВС России.
Понятно, что Су-34 – машина качественная и куда более эффективная, чем его предшественники. Большая дальность полета, большая грузоподъемность, современное оборудование – вот далеко не полный перечень преимуществ Су-34 над прежними советскими фронтовыми бомбардировщиками. Во время боевых действий в Сирии самолеты Су-34 хорошо зарекомендовали себя благодаря высокой точности попадания. Этому способствовала и установленная на самолете усовершенствованная оптическая прицельная система.
Однако многих удивляет тот факт, что Су-34, несмотря на неплохие характеристики, так и не производится в экспортном варианте. По мнению автора китайского издания Sina, причина тому – некоторое несоответствие Су-34 требованиям, предъявляемым именно к многоцелевым истребителям. Китайский автор пишет, что Су-34 остается превосходным фронтовым бомбардировщиком, но он решает все же узкоспециализированные задачи. Поэтому причислять его к многофункциональным истребителям было бы не совсем правильно.
Су-34 отлично отрабатывает атаки на наземные и морские цели. Он способен поражать объекты инфраструктуры противника, его военную технику, что и естественно для фронтового бомбардировщика. Но для права называться многофункциональным истребителем, пишет Sina, этого мало.
Так, вести воздушный бой у Су-34 получается не столь хорошо, как у других многофункциональных истребителей, а ведь для такого типа воздушных машин это – одна из определяющих характеристик. В ведении воздушного боя Су-34 уступает и американскому F-15, и российскому Су-30, при этом модификация F-15 способна и качественно вести воздушный бой, и принимать на борт большую полезную нагрузку.
Но автор приходит к выводу, что России, вполне вероятно, нужен именно такой самолет – в большей степени фронтовой бомбардировщик и в меньшей – истребитель. И не беда, что Су-34 не поставляется в другие страны, но зато он пока вполне справляется с теми задачами, которые ставит перед ним российское военно-воздушное командование.
Впрочем, в другой статье китайского издания автор признает:
Су-34 - действительно очень хорошая машина для воздушного удара. Самолет может взять на себя все российские наземные ударные операции.
С этим мнением соглашается и китайская аудитория.
Для крупных стран, для наступательных или наступательных и оборонительных воздушных сил, ударный самолет является основным типом,
- пишет один из комментаторов ресурса.
Таким образом, российский самолет Су-34 встречает вполне адекватную оценку в Китае. Кстати, учитывая, что и американское издание Military Watch признало Су-34 лучшим ударным самолетом в мире, бомбардировщиком действительно можно гордиться.
Именно поэтому и было принято решение о поставке нескольких десятков таких самолетов в ВКС России. Всего же до 2020 года Воздушно-космические силы РФ планируют получить, по данным из открытых источников, до 200 самолетов Су-34, полностью заменив ими устаревающие Су-24.
Илья Полонский
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