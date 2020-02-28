Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Twitter, Facebook, Instagram - блокировано всё: Турция, узнав о жертвах в Идлибе...
Лукашенко проговорился зачем ему Союз с Россией (Telegram. Обзор)
Борьба с утечкой мозгов: где решение
"Для многих это уже плевок": В офисе Зеленского заговорили о кандидату...
Главная / Аналитика

В Китае оценили российский истребитель-бомбардировщик Су-34

28 февраля 2020, 10:24  •  41 • Аналитика

В 2020 году ВКС России должны получить несколько десятков модернизированных Су-34. Как видим, многоцелевой истребитель-бомбардировщик по-прежнему остается востребованным в российской военной авиации.


Разработка Су-34 началась в 1986 году. Самолет должен был заменить бомбардировщик Су-24, широко использовавшийся практически во всех локальных конфликтах, в которых участвовал Советский Союз. Афганистан, обе Чеченские кампании – везде Су-24 принимал самое активное участие, но к началу 2000-х гг. сроки эксплуатации бомбардировщика подошли к концу. Поэтому и было принято решение запустить в серийное производство Су-34.



Свой первый в истории полет истребитель-бомбардировщик Су-34 совершил тридцать лет назад – 13 апреля 1990 года. Но промежуток между полетом опытного экземпляра и полетом первого серийного экземпляра растянулся на 16 лет. Лишь 12 октября 2006 года в небо взмыл первый серийный самолет Су-34. Наконец, 20 марта 2014 года Су-34 был официально принят на вооружение ВВС России.

Понятно, что Су-34 – машина качественная и куда более эффективная, чем его предшественники. Большая дальность полета, большая грузоподъемность, современное оборудование – вот далеко не полный перечень преимуществ Су-34 над прежними советскими фронтовыми бомбардировщиками. Во время боевых действий в Сирии самолеты Су-34 хорошо зарекомендовали себя благодаря высокой точности попадания. Этому способствовала и установленная на самолете усовершенствованная оптическая прицельная система.

Однако многих удивляет тот факт, что Су-34, несмотря на неплохие характеристики, так и не производится в экспортном варианте. По мнению автора китайского издания Sina, причина тому – некоторое несоответствие Су-34 требованиям, предъявляемым именно к многоцелевым истребителям. Китайский автор пишет, что Су-34 остается превосходным фронтовым бомбардировщиком, но он решает все же узкоспециализированные задачи. Поэтому причислять его к многофункциональным истребителям было бы не совсем правильно.

Су-34 отлично отрабатывает атаки на наземные и морские цели. Он способен поражать объекты инфраструктуры противника, его военную технику, что и естественно для фронтового бомбардировщика. Но для права называться многофункциональным истребителем, пишет Sina, этого мало.

Так, вести воздушный бой у Су-34 получается не столь хорошо, как у других многофункциональных истребителей, а ведь для такого типа воздушных машин это – одна из определяющих характеристик. В ведении воздушного боя Су-34 уступает и американскому F-15, и российскому Су-30, при этом модификация F-15 способна и качественно вести воздушный бой, и принимать на борт большую полезную нагрузку.

Но автор приходит к выводу, что России, вполне вероятно, нужен именно такой самолет – в большей степени фронтовой бомбардировщик и в меньшей – истребитель. И не беда, что Су-34 не поставляется в другие страны, но зато он пока вполне справляется с теми задачами, которые ставит перед ним российское военно-воздушное командование.

Впрочем, в другой статье китайского издания автор признает:

Су-34 - действительно очень хорошая машина для воздушного удара. Самолет может взять на себя все российские наземные ударные операции.

С этим мнением соглашается и китайская аудитория.

Для крупных стран, для наступательных или наступательных и оборонительных воздушных сил, ударный самолет является основным типом,

- пишет один из комментаторов ресурса.

Таким образом, российский самолет Су-34 встречает вполне адекватную оценку в Китае. Кстати, учитывая, что и американское издание Military Watch признало Су-34 лучшим ударным самолетом в мире, бомбардировщиком действительно можно гордиться.

Именно поэтому и было принято решение о поставке нескольких десятков таких самолетов в ВКС России. Всего же до 2020 года Воздушно-космические силы РФ планируют получить, по данным из открытых источников, до 200 самолетов Су-34, полностью заменив ими устаревающие Су-24.

Илья Полонский

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



41
Источник
Похожие новости
27 февраля 2020, 11:39
Пенсионная реформа: власть «сама себя высекла»
28 февраля 2020, 10:24
С чего начинается наша безопасность
27 февраля 2020, 21:24
Пентагон на фактическое противостояние Турции и России в Идлибе смотрит со стороны
28 февраля 2020, 10:24
Борьба с утечкой мозгов: где решение
27 февраля 2020, 14:54
Новейшие спутники США NTS-3: в чем преимущества и для чего их будут использовать
27 февраля 2020, 18:09
МС-21: что задерживает его поступление в серийное производство
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 февраля 2020, 03:54
"Эрдоган соврал Путину. Помидорами не отделаются": Сатановский расстроил ту...
28 февраля 2020, 07:09
"Не удалось сбить российские самолёты": После провокаций Турция предложила ...
28 февраля 2020, 03:54
"Всё своё развалили и теперь завидуют": Журавко объяснил жалобы адмирала Ук...
28 февраля 2020, 07:09
"Подкупить можно всех": Создатель "Генетической бомбы" об америка...
28 февраля 2020, 07:09
"Безжалостно кромсает общую историю": Российские дипломаты указали на потер...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 февраля 2020, 01:39
"Мы пощёчин не прощаем": Баранец посоветовал США сказать спасибо "русскому Ивану". Пока не поздно
23 февраля 2020, 10:09
Бардак. Американцы не приехали в Китай спасать своих - помогать пришлось русским
27 февраля 2020, 08:24
Что скрывается за коронавирусом
23 февраля 2020, 19:54
"Соросята" занялись геноцидом: Экс-депутат Рады вынес приговор пенсиям украинцев
27 февраля 2020, 14:54
Лукашенко был так зол, что наплевал на протокол: Китай дал "ценные указания" Минску, заявил Безпалько
22 февраля 2020, 08:09
Турция попыталась сбить русский самолет в Сирии (Telegram. Обзор)
26 февраля 2020, 03:09
"Девочки, вы больные?": Напавшие на российскую делегацию грузинские журналистки обиделись на Лаврова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.