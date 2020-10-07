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В Китае оценили интерес Эрдогана: "Турция снова делает какую-то гадость"

07 октября 2020, 07:45  •  83 • В мире
Китайские читатели по-своему восприняли поддержку Турцией азербайджанской стороны в конфликте по нагорному Карабаху. Некоторые комментаторы позволяли себе жёсткие оценки: "Турция снова делает какую-то гадость".
Китайское издание The Paper попыталось разобраться, почему Анкара так настойчиво помогает Азербайджану в конфликте с Арменией. Журналист Гу Юйтин в материале детально объяснил, что на протяжении долгих лет азербайджанцев с турками связывают общие экономические выгоды.
У народов этих стран оба языка принадлежат к тюркской языковой семье, поэтому азербайджанцы и турки могут общаться напрямую и свободно понимать друг друга. Большую часть населения в этих странах составляют мусульмане, что ещё сильнее скрепляет их союз.
В то же время Азербайджан в Турцию экспортирует нефть и газ по двум газопроводам. Кроме того, обе страны связывает железнодорожная ветка. Всё это имеет стратегическое значение для Анкары.
"Поэтому конфликты в этом регионе не могут не задеть чувствительную к подобного рода проблемам Турцию", - объясняет Гу Юйтин.
Однако нынешняя ситуация с Нагорным Карабахом, которая, по всей видимости, является самой кровопролитной за последние десятилетия, настораживает жителей Китая.
Читатели The Paper усмотрели в настойчивой поддержке Турцией Азербайджана грядущий хаос.
"Турция - это страна, которая стремится к тому, чтобы создать везде хаос. Где война, там она", - отмечает пользователь под ником Трава.
"Турция - источник хаоса!", "Турция снова делает какую-то гадость, даже если не будет войны, всё равно трудно будет достичь мира", - добавляют другие комментаторы.
Ещё один философски заметил, что ни о какой дружбе, вероятно, не может быть и речи: "Если так посмотреть, то есть вечные интересы, а вечных друзей нет!"

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