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В Китае оценили газовый кризис в поставках русского газа в ЕС: "Вот оно - лицо капитализма!"

29 декабря 2021, 01:25  •  38 • Политика
В Китае заявили, что США пытаются воспользоваться газовым кризисом между Россией и Евросоюзом.
Ситуация с поставками газа из России в Европу привела к резкому скачку цен на топливо в ЕС - рост цен составил почти 800%.
США воспользовались газовым кризисом в Евросоюзе и направили не менее 20 танкеров сжиженного природного газа в Европу, пишет китайское издание "Гуаньча". Многие танкеры, направляющиеся в азиатские страны, развернуты на полпути и перенаправлены в Старый Свет.
27 декабря фьючерсы на газ достигли самого низкого уровня с 6 декабря, цена на газ снижается четвёртый день подряд.
15 нефтяных танкеров следуют в порты Великобритании, Франции, Испании, Нидерландов, Гибралтара и Мальты, ещё пять не заявили пункты назначения.
Россия занимает 35% рынка газа в Европе. При этом президент Путин обвинил некоторые страны ЕС в перепродаже газа из России в другие страны, передаёт "ИноСМИ".
Комментаторы выразили отношение к ситуации.
Это же иллюстрация пословицы: "У богатых ворот запах мяса и вин, на дорогах же кости замёрзших". Вот оно - лицо капитализма! Разве замёрзнут эти политики и олигархи? Нет конечно. Те, кто будут страдать, - это простые люди,
- пишет Дорога Хаоса.
"Определённые страны в Европе всегда используются американскими империалистами. Они постоянно устраивают провокации, чтобы европейцы привыкли к состоянию напряжённости с Россией, и тогда американский империализм получает прибыль", - полагает Цветок Дикой Хризантемы.
"Итак, Россия сейчас очень уверена в себе. Как говорится, дочери императора не приходится беспокоиться о замужестве. Если Европа не захочет российский газ, есть ещё Китай", - отметил Люди не Играют с Людьми.

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