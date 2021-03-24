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В Китае объяснили тайный смысл приветствия Лаврова с коллегой из Пекина

24 марта 2021, 21:05  •  208 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Эксперты обратили внимание на необычный жест министров
В Поднебесной считают, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И сделали символичное послание американским властям. Внимательные журналисты отметили жест, которым министры поприветствовали друг друга.
Авторы статьи в китайском издании Sohu напомнили, что высокопоставленные представители РФ и КНР поприветствовали друг друга широко распростертыми руками. Таким образом, министры подчеркнули тесные дружеские отношения между двумя государствами.
Журналисты отметили, что встреча Лаврова с Ван И состоялась сразу после того, как китайский министр прибыл с переговоров с американцами. Там дружеским общением и не пахло – разговор шел на повышенных тонах с взаимными обвинениями.
Теперь же мировой общественности продемонстрировано то, как тепло сложились отношения между Москвой и Пекином. По мнению журналистов, публичным проявлением добрых чувств Лавров и его коллега продемонстрировали лидеру США Джо Байдену, что два государства готовы объединиться против гегемонии американцев, пишет "ПолитРоссия".
Стоит отметить, что ситуация между Россией и Западом продолжает накаляться. Недавно Сергей Лавров поставил крест на отношениях Москвы и Брюсселя.
К слову, недавно китайцы оценили реакцию России на планы Украины закупить F-35. По мнению китайских экспертов, эта информация является хорошей новостью для Москвы.

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