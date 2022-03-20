В Китае объяснили отказ от травли России: Находимся "на правильной стороне"

Глава МИД КНР обнулил все обвинения Запада в отказе от травли России за спецоперацию на Украине. По словам дипломата, Китай выступает за мир, но при этом находится "на правильной стороне истории". Ван И добавил, что Китай придерживается независимой позиции по украинскому вопросу и будет придерживаться этой линии в дальнейшем.

Министр иностранных дел КНР Ван И чётко разъяснил, почему Китай отказался присоединиться ко всеобщей травле России из-за ситуации на Украине. Он подчеркнул, что его страна не приемлет внешнего давления, и отмёл все обвинения относительно украинского вопроса.

Тем самым китайский политик прокомментировал состоявшийся два дня назад диалог председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. По словам дипломата, позиция Си Цзиньпина заключается в том, что Китай всегда выступал за мир во всём мире и противостояние войне.

При этом Ван И убеждён, что по вопросу Украины позиция КНР объективна и справедлива. Глава китайского дипломатического ведомства подчеркнул, что его страна находится "на правильной стороне истории" и настаивает на отказе от идей холодной войны и противостояния блоков.

Напомним, телефонный разговор Джо Байдена и Си Цзиньпина состоялся 18 марта. В ходе беседы они обсудили специальную операцию России на Украине. Американский лидер предупредил коллегу о последствиях, которые ждут Китай в случае материальной поддержки России.