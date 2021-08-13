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В Китае научили Россию, как "преподать урок" Литве, чтоб в Вильнюсе запомнили
13 августа 2021, 15:10 • 127 • Политика
В Китае считают, что необходимо вместе с Россией преподать "урок марионеткам США" в Литве, которая устраивает провокации против Пекина и Москвы.
Китайское издание Global Times полагает, что России следует вместе с Китаем "преподать урок" Литве, поскольку Вильнюс часто устраивает провокации против Москвы.
Дипломатический скандал между Литвой и Китаем разгорелся после того как Литва решила открыть у себя представительство Тайваня, который Китай считает своей частью. Пекин решил отозвать посла из Вильнюса, однако США и страны ЕС встали на сторону союзника по НАТО.
Издание полагает, что Литва пытается "насолить" Пекину в угоду США, не имея никаких своих интересов в отношении Тайваня.
- цитирует РИА Новости китайское издание.
Китаю и России следует объединить усилия и указать марионеткам США на недопустимость провокаций, утверждает Global Times.
Тайвань с 1949 года управляется Гоминьданом Чан Кайши, который проиграл в гражданской войне китайской компартии.
Ранее в Китае эксперт оценил экономические последствия отзыва Пекином посла из Литвы из-за представительства Тайваня.
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