В Китае научили Россию, как "преподать урок" Литве, чтоб в Вильнюсе запомнили

В Китае считают, что необходимо вместе с Россией преподать "урок марионеткам США" в Литве, которая устраивает провокации против Пекина и Москвы.

Китайское издание Global Times полагает, что России следует вместе с Китаем "преподать урок" Литве, поскольку Вильнюс часто устраивает провокации против Москвы.

Дипломатический скандал между Литвой и Китаем разгорелся после того как Литва решила открыть у себя представительство Тайваня, который Китай считает своей частью. Пекин решил отозвать посла из Вильнюса, однако США и страны ЕС встали на сторону союзника по НАТО.

Издание полагает, что Литва пытается "насолить" Пекину в угоду США, не имея никаких своих интересов в отношении Тайваня.

Литва - самая антироссийски настроенная европейская страна... Возможно, она так привыкла, что решила направить свою антироссийскую политику в сторону Китая,

- цитирует РИА Новости китайское издание.

Китаю и России следует объединить усилия и указать марионеткам США на недопустимость провокаций, утверждает Global Times.

Тайвань с 1949 года управляется Гоминьданом Чан Кайши, который проиграл в гражданской войне китайской компартии.

Ранее в Китае эксперт оценил экономические последствия отзыва Пекином посла из Литвы из-за представительства Тайваня.