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В Китае дали "единственный" рецепт решения украинского кризиса

01 марта 2022, 05:05  •  213 • Политика
Совбез ООН обсудил ситуацию на Украине в ходе спецзаседания. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь рассказал, как в Поднебесной видят решение текущего кризиса.
Представитель КНР призвал к деэскалации конфликта на Украине, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. В Китае уверены, что сторонам стоит как можно скорее вернуться к дипломатии и политическому урегулированию спора.
По словам постпреда, КНР поддерживает проведение прямого диалога между Россией и Украиной – это "единственный путь выхода из кризисной ситуации".
"Крайне важно – не допустить широкомасштабного гуманитарного кризиса", - считает Чжан Цзюнь.

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