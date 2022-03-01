В Китае дали "единственный" рецепт решения украинского кризиса

Совбез ООН обсудил ситуацию на Украине в ходе спецзаседания. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь рассказал, как в Поднебесной видят решение текущего кризиса.

Представитель КНР призвал к деэскалации конфликта на Украине, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. В Китае уверены, что сторонам стоит как можно скорее вернуться к дипломатии и политическому урегулированию спора.

По словам постпреда, КНР поддерживает проведение прямого диалога между Россией и Украиной – это "единственный путь выхода из кризисной ситуации".

"Крайне важно – не допустить широкомасштабного гуманитарного кризиса", - считает Чжан Цзюнь.