В Китае авиакомпании терпят миллионные убытки из-за брошенных в двигатель самолетов монеток на удачу

В китайском городе Аньхой был задержан вылет самолета в Шанхай из-за того, что полиция искала пассажира, пытавшегося забросить в двигатель самолета монетки на удачу. Это уже не первый случай в Китае, когда авиакомпании из-за брошенных в двигатель монет вынуждены откладывать вылет и терпеть многомиллионные убытки.

В китайском городе Аньхой на два часа задержали вылет самолета, принадлежащего авиакомпании China Eastern Airlines и следовавшего в Шанхай, из-за двух монеток, обнаруженных членами экипажа, сообщает телеканал "360" со ссылкой на китайское информагентство Shanghai.ist.

Отмечается, что одна монетка была обнаружена на земле возле самолета, а другая — рядом с двигателем лайнера. Сотрудники полиции в поисках пассажира, который пытался забросить монеты в двигатель воздушного судна, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, но не нашла его. Тогда полицейские обратились к пассажирам и попросили признаться того, кто это сделал, пообещав не наказывать, но никто из пассажиров лайнера не сознался.

Этот случай в Китае не первый. Ранее были задержаны два престарелых пассажира, которые "на удачу" пытались забросить в двигатель самолета монеты. Одной из них оказалась 80-летняя китаянка, сумевшая забросить около двух юаней, из-за чего вылет самолета задержали на 5 часов, а авиакомпания понесла миллионный убыток. Старушку однако отпустили из-за ее преклонного возраста и не стали наказывать.