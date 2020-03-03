В Кишинёве зазвучали антироссийские и нацистские лозунги

Молдову раскачивают на майдан

1 марта в Молдавии было создано новое протестное движение.

Об этом заявили организаторы митинга в центре Кишинёва на площади Великого Национального собрания. Выдвинули и требования – отставка нынешнего правительства и роспуск парламента, а затем организация досрочных выборов. На митинге было множество флагов Евросоюза.

«Еженедельно мы наблюдаем за позорными и унизительными рабочими заседаниями президента республики, председателя парламента и премьер-министра. Чем они отличаются от знаменитых заседаний советских времен? Он позволяет себе оскорблять послов государств-членов ЕС, которые оказывают нам постоянную поддержку. Он бросает вызов нашим национальным ценностям, унижает наше достоинство и нашу независимость, которую с таким количеством жертв защитили наши комбатанты в трудные времена в 1992 году в войне с Российской Федерацией»,

– говорится в резолюции, которую приняли и подписали участники митинга.

А по мнению одного из организаторов митинга бизнесмена Валентина Ешану, нынешняя власть ничем не отличается от власти Плахотнюка и не его, а Додона следует объявить преступником.

«Государство захвачено. Люди собираются, и сегодня это хорошее начало, и мы не должны уступать. Я не стоял на коленях ни во времена Плахотнюка, ни во время Додона не собираюсь это делать»,

– заявил бизнесмен.

А ещё один участник митинга Ион Ешану просто призвал народ к свержению правительства.

Активист нового протестного движения экс-депутат парламента Андрей Баштовой рассказал, что активисты поедут по регионам, где будут созывать людей на массовый митинг 15 марта.

Но уже в понедельник, 2 марта, в центре Кишинёва собрался новый митинг и далеко не такой мирный, как накануне.

Дело в том, что 2 марта – печальная и трагическая дата в истории современной Молдавии. Именно этот день считается началом гражданской войны в Приднестровье.

2 марта 1992 года в Дубоссарах произошло столкновение местного ополчения с молдавской полицией, с которого и начались дальнейшие столкновения, переросшие в крупномасштабные бои в Бендерах к лету 1992 года. Остановить военные действия удалось только в июле 1992 года после ввода российских миротворцев на территорию Приднестровья.

В этот день проходят памятные мероприятия и в Молдове, и в Приднестровье. В Кишинёве же памятные мероприятия переросли в попытки захвата здания правительства.

Подлили масла в огонь и представители недавно созданного блока Unirea – они в понедельник также устроили митинг у памятника Стефану Великому, в ходе которого призывали отправить президента в тюрьму, рассказывая истории о том, что в Тирасполе Додон якобы возлагает цветы к памятникам погибших преднестровских ополченцев. Много говорили о том, что власть Плахотнюка была лучше, чем нынешняя.

«Он враг этой земли, этого языка. Всё российское ФСБ в Кишинёве сидит в российском посольстве и готово нас атаковать»,

– заявил член общественного движения «Свободные даки Карпат» Василе Синигур.

А ещё один выступающий уверен, что «все, кто живёт в Молдове – русские, украинцы, белорусы, болгары, евреи и цыгане, – должны учить язык народа, который их кормит».

«Мы – мирный народ. Мы – не расисты. Если придёт негр, который знает язык, мы не будем его выгонять. Мы не националисты, но учите язык. Русский язык портит наш корень, русский язык несёт нам нищету, наши люди уезжают, русский язык нас разъединяет, настраивает против нас все нацменьшинства»,

– заявил этот безымянный «нерасист» со сцены.

Кстати, тут же протестующие напали на журналиста Николая Пахольницкого, который разговаривал по-русски, толпа требовала замолчать или говорить по-молдавски.

Заодно протестующие вспомнили и главу МИДЕИ Аурелиу Чокоя и вновь потребовали его отставки.

Попытка взять штурмом здание правительства не увенчалась успехом, пострадала только дверь, которую разбил Василе Синигур.

По мнению депутата от Партии социалистов Григоре Новака, за митингами в Кишинёве в понедельник 2 марта стоят беглые олигархи – Плахотнюк и Шор, а вместе с ними и отколовшаяся часть Демократической партии, ставшая партией Pro Moldova.

«Те же методы, те же автобусы, которыми их насильно привозят из территорий, те же режиссёры, те же исполнители и, возможно, те же деньги, полученные в результате банковской кражи»,

– не сомневается социалист.

А вице-председатель «Нашей партии» Илиан Кашу уверяет, что среди митингующих были провокаторы, которые контролировали и направляли протест, написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что митинги, переросшие в беспорядки, были организованы целенаправленно для раскола страны.

«К сожалению, ещё есть политические силы, которые решили превратить 2 марта в день нового кровопролития, ненависти и раскола. Не впервые происходит так, что некоторые политики (теперь беглые) манипулируют нуждами и недовольством ветеранов, чтобы спровоцировать жёсткое столкновение различных групп и совершить действия против общественного порядка, против государства и граждан, в конце концов. Есть информация о том, что протестующие были доставлены из районов на автобусах, а их лидеры – проплачены, и это очень напоминает то, что было раньше. В частности, замечены лица, ранее использовавшиеся Демократической партией для проведения акций. Вот почему озвученные лозунги касались преимущественно политики или геополитики, не имея ничего общего с реальными потребностями ветеранов»,

– отметил президент.

Он призвал сохранять спокойствие и не позволять никому манипулировать собой.

Депутат-социалист Богдан Цырдя уверен – это заранее спланированная акция, цель которой – любой ценой спровоцировать досрочные парламентские выборы. И задача эта поставлена «западными кураторами», которые решили, что правительство Кику стало слишком «пророссийским».

«К концу марта ПРО-Молдова и блок АКУМ планируют отправить в отставку правительство Кику, что приведёт к досрочным выборам. Им не хватает всего лишь 10 голосов. Додон, не имея большинства и правительства, ослабит свои позиции, и Санду может стать президентом»,

– прокомментировал Цырдя происходящее в Молдове.

Поздно вечером в понедельник стало известно, что представители протестующих согласились на встречу с премьер-министром Ионом Кику. Во время переговоров они озвучили целый ряд требований, среди которых отставка главы МИДЕИ, создание при правительстве специального департамента по решению проблем ветеранов, увеличение пособий ветеранам.