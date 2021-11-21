В Кишинёве заранее не признали будущие выборы в Тирасполе

Майя Санду отказывается от общения с главами Приднестровья и Гагаузии

До выборов президента в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) остаётся ещё три недели – выборы главы государства там состоятся 12 декабря, однако уже сейчас президент Молдавии Майя Санду объявила: в Кишинёве результаты этих выборов признавать не собираются.

Выступая на пресс-конференции, посвящённой годовщине её пребывания на посту президента Молдавии, Санду назвала все происходящие выборы на левом берегу Днестра нелегитимными, следовательно, и никаких ожиданий по этому поводу у Кишинёва нет. В Молдавии считают нелегитимными вообще все политические процессы, происходящие на левом берегу Днестра. А также ещё раз подтвердила то, что уже заявляла сразу после своего избрания на пост президента – никаких встреч и переговоров с главой Приднестровья у неё быть не может, в отличие от предыдущего президента Молдовы Игоря Додона, который не раз встречался с Вадимом Красносельским.

Единственное, что могут допустить в Кишинёве – это деловые переговоры представителей правительства по телефону с Тирасполем, если для этих переговоров существует веская причина.

«Премьер-министр Наталья Гаврилица обсуждала по телефону некоторые вопросы с товарищем Красносельским. Это было необходимо, так как в регионе проживают наши граждане, о которых мы заботимся, как и о гражданах из других районов республики, которых мы пытаемся защитить. Это касается и ситуации с пандемией COVID-19 – из каждой партии вакцин, которую мы покупаем за бюджетные деньги или получаем в качестве гуманитарной помощи, мы выделяем квоту для Приднестровского региона»,

– рассказала глава Молдовы.

Но при этом почему-то забыла, как Кишинёв заблокировал гуманитарную помощь Приднестровью из России – партию вакцины «Спутник V», не давая разрешения на её ввоз, задержав выдачу разрешительных документов на три недели, не смотря на то, что срок хранения вакцины ограничен. Разрешение Тирасполь получил только 18 ноября, накануне проведения пресс-конференции Майи Санду – такая своеобразная «забота» о своих гражданах.

Что касается вопросов приднестровского урегулирования, то для того, чтобы их обсуждать, существует специальная команда и переговорный формат «5+2» и президенту этим заниматься совершенно не обязательно, не сомневается Санду. Ей остаётся только ждать, когда «сложатся внешние и внутренние условия» для возвращения Приднестровья в состав Молдавии.

Впрочем, Санду отказывается разговаривать не только с главой «сепаратистского» Приднестровья, но и с башканом (главой) вполне лояльной Кишинёву автономной Гагаузией.

Напомним, президент исключила башкана Гагаузии Ирину Влах из состава Высшего совета безопасности, а прокурора Гагаузии Александра Стояногло – из Высшего совета прокуроров, отправив его в тюрьму. Хотя год назад именно Майя Санду обещала относиться ко всем гражданам одинаково, невзирая на национальность и на политические убеждения.

По словам приднестровского политолога Сергея Широкова, главное условие всех переговоров – это равенство сторон. Кроме того, поскольку все предыдущие договорённости заключались конкретными главами Молдовы и Приднестровья, значит, и новые договорённости будут также разработаны и подписаны с участием высшего руководства сторон, по-другому просто быть не может.

«Возникает стойкое ощущение, что внутриполитические проблемы для любой молдавской власти уже давно являются большим приоритетом, чем приднестровское урегулирование. Отсюда и риторика, направленная в большей степени на внутреннего потребители и пустующее место главного переговорщика от Молдовы»,

– считает политолог.