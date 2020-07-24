В Кишинёве вновь потребовали вывести российских миротворцев

«Вывод ОГРВ будет означать новую горячую точку на границе ЕС»

Проевропейская молдавская оппозиция не перестаёт выступать с критикой в адрес Приднестровья. Так, в партии Андрея Нэстасе «Платформа DA» вновь заявили, что «нынешний формат миротворческой операции на Днестре не эффективен».

«Прошло 28 лет после подписания Молдавско-российского соглашения о принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровье. Все эти годы усилия приднестровской и российской стороны концентрировались на консолидации военных потенциалов в регионе. На сегодняшний день в созданной на Днестре Зоне безопасности сосредоточена большая часть военного потенциала региона – около 80%. При поддержке России Приднестровье укрепило свой военный потенциал, а Молдова не контролирует ситуацию в регионе»,

– заявил депутат «Платформы DA» Кирилл Моцпан.

Он не сомневается в том, что необходимо срочно менять миротворческую операцию в Приднестровье «на многонациональную гражданскую миссию под международным мандатом». Также Моцпан обвинил миротворцев том, что это они не дают договориться двум берегам Днестра, не будь миротворцев, Кишинёв давно бы «договорился» с Тирасполем. Вероятно так, как Кишинёв это делал 28 лет назад, до появления миротворцев.

Глава представительства ТАСС в Молдавии Валерий Демидецкий напоминает, что подавляющее большинство миротворцев – жители Приднестровья, получившие российское гражданство и им некуда уходить – уезжать, они дома. К тому же не следует забывать, что миротворцы охраняют военные склады с боеприпасами в Колбасне, охрану которых переложить на гражданскую миссию просто невозможно.

«Только лживый человек может утверждать, что миротворцы, благодаря которым уже 28 лет на Днестре не льётся кровь и не гремят выстрелы, не дают лидерам Молдовы и Приднестровья договориться. Наоборот, они создали им для этого все необходимые условия. Вывод же ОГРВ будет означать слом механизма безопасности, расползание оружия со складов и новую горячую точку на границе ЕС»,

– прокомментировал Демидецкий очередное заявление проевропейской оппозиции.

А в Тирасполе в который раз попросили политиков на правом берегу Днестра успокоиться и заняться своими проблемами.

Председатель парламента Приднепровской республики Александр Коршунов попросил власти Молдовы «не политизировать тему приднестровских карантинных постов на границе, необходимых для защиты здоровья граждан».

«Они выставлены для того, чтобы распространение коронавирусной инфекции не было масштабным. По статистике, на правом берегу Днестра динамика развития коронавируса на порядок выше. Даже при тех жёстких карантинных мерах, которые приняло Приднестровье, мы всё равно понесли потери. У нас 50 человек уже ушло из жизни. Бюджет потратил более 100 млн. руб. на борьбу с COVID-19»,

– заявил Коршунов во время пресс-конференции по итогам весенне-летней сессии парламента.

По мнению председателя парламента, если бы Тирасполь не принимал жёсткие меры, количество жертв коронавируса было бы намного больше.