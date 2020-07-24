Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Оскорбление казаков на Украине не останется без ответа: "Пускай эти задницы...
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух ди...
Луцкий террорист показал двуличность Зеленского. Скабеева указала на нестыковку
Итальянцы попробовали русский армейский паёк и всё поняли: "Вот почему мы в...
Главная / Украина

В Кишинёве вновь потребовали вывести российских миротворцев

24 июля 2020, 14:05  •  55 • Украина
«Вывод ОГРВ будет означать новую горячую точку на границе ЕС»
Проевропейская молдавская оппозиция не перестаёт выступать с критикой в адрес Приднестровья. Так, в партии Андрея Нэстасе «Платформа DA» вновь заявили, что «нынешний формат миротворческой операции на Днестре не эффективен».
«Прошло 28 лет после подписания Молдавско-российского соглашения о принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровье. Все эти годы усилия приднестровской и российской стороны концентрировались на консолидации военных потенциалов в регионе. На сегодняшний день в созданной на Днестре Зоне безопасности сосредоточена большая часть военного потенциала региона – около 80%. При поддержке России Приднестровье укрепило свой военный потенциал, а Молдова не контролирует ситуацию в регионе»,
– заявил депутат «Платформы DA» Кирилл Моцпан.
Он не сомневается в том, что необходимо срочно менять миротворческую операцию в Приднестровье «на многонациональную гражданскую миссию под международным мандатом». Также Моцпан обвинил миротворцев том, что это они не дают договориться двум берегам Днестра, не будь миротворцев, Кишинёв давно бы «договорился» с Тирасполем. Вероятно так, как Кишинёв это делал 28 лет назад, до появления миротворцев.
Глава представительства ТАСС в Молдавии Валерий Демидецкий напоминает, что подавляющее большинство миротворцев – жители Приднестровья, получившие российское гражданство и им некуда уходить – уезжать, они дома. К тому же не следует забывать, что миротворцы охраняют военные склады с боеприпасами в Колбасне, охрану которых переложить на гражданскую миссию просто невозможно.
«Только лживый человек может утверждать, что миротворцы, благодаря которым уже 28 лет на Днестре не льётся кровь и не гремят выстрелы, не дают лидерам Молдовы и Приднестровья договориться. Наоборот, они создали им для этого все необходимые условия. Вывод же ОГРВ будет означать слом механизма безопасности, расползание оружия со складов и новую горячую точку на границе ЕС»,
– прокомментировал Демидецкий очередное заявление проевропейской оппозиции.
А в Тирасполе в который раз попросили политиков на правом берегу Днестра успокоиться и заняться своими проблемами.
Председатель парламента Приднепровской республики Александр Коршунов попросил власти Молдовы «не политизировать тему приднестровских карантинных постов на границе, необходимых для защиты здоровья граждан».
«Они выставлены для того, чтобы распространение коронавирусной инфекции не было масштабным. По статистике, на правом берегу Днестра динамика развития коронавируса на порядок выше. Даже при тех жёстких карантинных мерах, которые приняло Приднестровье, мы всё равно понесли потери. У нас 50 человек уже ушло из жизни. Бюджет потратил более 100 млн. руб. на борьбу с COVID-19»,
– заявил Коршунов во время пресс-конференции по итогам весенне-летней сессии парламента.
По мнению председателя парламента, если бы Тирасполь не принимал жёсткие меры, количество жертв коронавируса было бы намного больше.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



55
Источник
Похожие новости
22 июля 2020, 17:05
Дмитрию Разумкову предстоит заменить Владимиру Зеленского – как нам, в России, относиться к этой замене?
22 июля 2020, 15:00
Теперь на переговорах по Донбассу Владимир Зеленский уже не сможет прибегать к аргументу, что он, де, не договаривается с террористами
21 июля 2020, 14:00
Владимир Зеленский выдвигает в мэры Одессы КВН-щика Олега Филимонова
23 июля 2020, 20:05
МИД РФ расценил постановление о местных выборах как выход Киева из Минских соглашений
22 июля 2020, 13:00
Тирасполь пошёл навстречу Кишинёву
24 июля 2020, 12:05
Захарова ответила на требование Зеленского расшифровать Минские соглашения
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 июля 2020, 19:00
"Пока-пока, Украина": Немцы заочно попрощались с Незалежной, увидев технику в Крыму
23 июля 2020, 08:05
Итальянцы попробовали русский армейский паёк и всё поняли: "Вот почему мы в войнах проигрываем"
20 июля 2020, 04:00
Вопрос Донбасса решён, Путин сказал своё слово - Кедми
22 июля 2020, 00:00
До встречи Путина и Зеленского придётся выполнить ультиматум: "Политических ошибок не прощают"
19 июля 2020, 02:00
Азербайджанцы устроили "абрикосовую войну" армянам в Москве
19 июля 2020, 15:00
Британцы пригрозили сжечь самолётам ВКС РФ всю электронику. Русские ответили: "Удачи, ребята!"
18 июля 2020, 22:00
"Ленивая смерть" в шаге от Путина? Профессор озвучил сенсационный "диагноз"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.