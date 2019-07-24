В Кишинёве вновь одновременно находятся делегации ЕС и РФ

С 21 июля в Кишинёве находится делегация ПАСЕ (Парламентской ассамблеи Совета Европы) – содокладчики ПАСЕ по Молдове Эгидиус Варейкис и Мэривонн Блонден, у которых насыщенная четырёхдневная программа. За эти дни содокладчики ПАСЕ встретились и обсудили вопросы не только с президентом страны Игорем Додоном, спикером парламента Зинаидой Гречаный, премьер-министром Майей Санду, но и с представителями всех парламентских фракций и оппозиционных, в том числе.

Главными темами во всех переговорах стали «политические события в стране и функционирование демократических институтов в Республике Молдова», сообщает пресс-служба молдавского парламента.

Президент Молдовы Игорь Додон на своей странице в социальной сети Facebook пишет, что содокладчики ПАСЕ по Молдове «прибыли в нашу страну с целью изучения обстановки во внутренней политике РМ».

Со своей стороны президент заверил, что хорошо понимает «важность реализации реформы юстиции и других приоритетных областей при поддержке партнёров по развитию на благо населения Республики Молдова и для устойчивого развития страны». А все «рекомендации и экспертные заключения Совета Европы, направленные на укрепление демократии, правового государства и прав человека», будут приняты во внимание.

Додон сообщил, что в созданной коалиции ПСРМ и блока ACUM нет разногласий и, в который раз, напомнил европейским гостям, что Молдова планирует проводить взвешенную внешнюю политику, что означает сохранение в силе всех соглашений, ранее подписанных с Европейским Союзом, но, в то же время, и «восстановление полноценного партнёрства с Россией».

Вероятно, встречи и переговоры в Кишинёве оставили благоприятное впечатление на представителей ПАСЕ, потому что за сутки до их отъезда в Молдову пришла европейская помощь в размере €14,5 млн, о чём сообщила министр финансов Наталья Гаврилица 23 июля.

«Сегодня мы, наконец, разблокировали внешнюю помощь. Это хорошая новость для всех. Нам перевели €14,5 млн бюджетной помощи в виде безвозмездного гранта, о чём нам сообщил глава делегации Европейского Союза в Молдове Петер Михалко. Помощь от ЕС позволит теперь увеличить государственные расходы», – отметила министр.

В то время, пока в Кишинёве находилась европейская делегация ПАСЕ, приехали в столицу Молдовы и российские парламентарии – для встреч с представителями молдавских общественных организаций. Молдавские гражданские активисты рассказали российской делегации о том, с какими проблемами они сталкиваются в своей деятельности и поблагодарили Россию за поддержку.

«Это происходит впервые в Республике Молдова – по инициативе администрации президента прошла встреча с руководством Российской Федерации, в рамках которой представители русской, гагаузской, болгарской общин высказали свои пожелания и свои вопросы, решения которых они ждут от России. У нас есть взаимообмен, который необходим. Слава Богу, что в связи с изменением политической ситуации у нас и происходит такое общение, в котором наша общественность, наша община может обратиться напрямую к государственным органам и двум Палатам РФ, и задать свои вопросы, и получить те ответы, которые их интересуют», – заявил на встрече с российскими парламентариями Сергей Мишин, советник президента Молдовы по межэтническим отношениям.