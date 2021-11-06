В Кишинёве вместе с НАТО обсудили наращивание военного потенциала

Молдавская армия под руководством Альянса оказалась на 107 месте в мире

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии выступило организатором проведения в стране кампании под названием «Дни информирования о НАТО». В кампании также принимают участие Центр информирования НАТО и Государственный университет Молдавии.

По словам директора Центра информирования НАТО Елены Мырзак, организаторы кампании постараются за несколько дней донести до молдаван всю «правду об Альянсе», о его целях и ценностях, и, конечно же, объяснить молдаванам, что сложившиеся у них стереотипы в отношении НАТО неправильные, на самом деле Альянс изо всех сил устанавливает мир во всём мире, всё остальное – пропаганда врагов. Доносить до народа «всю правду» будут с помощью лекций, а выступят перед населением страны представители так называемого гражданского общества, активисты и международные эксперты.

В рамках «Дней информирования» в Кишинёве состоялась встреча госсекретаря Министерства обороны Молдавии Валериу Мижа и главы управления Восточного партнёрства Отдела политических вопросов и политики безопасности НАТО Тани Хартман. На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества Национальной армии Молдавии с Альянсом в рамках программы «Партнёрство во имя мира», участие молдавских воинских контингентов в международных миротворческих операциях, а также проблемы воплощения в жизнь Инициативы по наращиванию оборонного потенциала (DCBI).

Прошла в Кишинёве и международная конференция «Перспективы партнёрства и безопасности через сотрудничество с НАТО на период до 2030 г.», на которой выступил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, правда, по видеосвязи. Он также пытался убедить участников конференции в том, что Альянс занимается созданием «устойчивой системы безопасности во всём мире» и ничем другим. А также напомнил, что Молдавия сотрудничает с НАТО уже почти 30 лет, несмотря на объявленный нейтралитет страны, против которого в Альянсе ничего не имеют и даже предложили Кишинёву семь лет назад пакет индивидуальных инициатив по реформированию её оборонного сектора. С тех пор всё реформирование молдавской армии проходит под строгим надзором военных специалистов НАТО.

И успехи весьма заметны – молдавская армия оказалась на 107-м месте среди всех военных формирований мира, как раз после Ботсваны.