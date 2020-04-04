В Кишинёве верят, что коронавирус поможет вернуть Приднестровье

Молдова не теряет надежды использовать эпидемию в своих интересах

В Кишинёве решили использовать возможности, которые дают карантинные меры в связи с пандемией коронавируса, и надавить на Тирасполь, чтобы сделать его более послушным. Только вот в Приднестровье пока не оценили такой молдавской «заботы» и не спешат реинтегрироваться в общее молдавское пространство.

Однако в Молдове не теряют надежды – пандемия ещё даже не прошла свой пик. Так, вице-премьер Молдовы по реинтеграции Кристина Лесник уверена, что нынешний кризис, вызванный распространением коронавируса и введением ограничительных мер станет тем самым фактором, который заставит Приднестровье идти на сближение с Молдавией.

Вице-премьер по реинтеграции рассказала в интервью, что Молдавия «максимально открыта для оказания помощи всем заболевшим в Приднестровье» и готова оказывать любую медицинскую помощь и помощь в борьбе с эпидемией.

«Я думаю, что Министерство здравоохранения готово предоставить не только свой опыт, но и сделать всё, чтобы все, кто сегодня столкнулся с Covid-19, имели доступ к медицине. Все те тесты, которыми на сегодняшний день располагает Приднестровье, они получают от Кишинёва»,

– заявила Кристина Лесник, совершенно забыв уточнить, что медицинскую помощь, в том числе и тесты, для Приднестровья поставляет Россия, однако Кишинёв поставил условие, что эта помощь должна идти через Молдову.

«Именно этот опыт взаимодействия в подобных кризисных ситуациях может стать тем фактором, который сблизит оба берега»,

– уверена вице-премьер.

В Кишинёве всячески демонстрируют проявление заботы о жителях Приднестровья – Минздрав Молдовы обратилось в ВОЗ с просьбой оценить эпидемиологическую ситуацию на левом берегу Днестра, а власти Молдовы предложили Тирасполю отправлять всех заболевших Covid-19 для лечения в Молдову.

В то же время Кишинёв не стесняется блокировать на границе машины с медикаментами, которые направляются в Приднестровье.

По мнению президента ПМР Вадима Красносельского, Кишинёв таким образом оказывает давление на Республику.

А глава МИД ПМР вынужден был обратиться к спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ Томасу Майер-Хартингу и главе миссии ОБСЕ в Молдавии Клаусу Нойкирху с просьбой помочь разрешить ситуацию с блокировкой медицинских грузов, предназначенных для жителей Приднестровья.

По мнению молдавского политолога Сергея Чебана, власти Молдовы уже не скрывают своих надежд на то, что смогут в условиях кризиса и закрытия границ «перекроить матрицу взаимоотношений с Тирасполем». А Кристина Лесник признаёт, что закрытие центрального участка молдавско-украинской границы на самом деле не что иное, как «проработанная и апробируемая на практике модель для запуска отдельных реинтеграционных механизмов – прежде всего, по линии экспортно-импортных торгово-экономических операций региона».

И всего за две недели карантина Кишинёв смог оценить «масштаб и специфику приднестровского импорта, а также степень понимания экономическими агентами левобережья правил и процедур согласно законодательству Молдовы».

«Новые обстоятельства для приднестровского бизнеса были призваны устранить возможные шероховатости и продемонстрировать, насколько безболезненно может произойти введение второй фазы совместного молдо-украинского контроля в пункте пропуска «Кучурган» и осуществление импортных операций в строгом соответствии с молдавским законом»,

– считает политолог.

Такой шанс редко выпадает, однако Кишинёв не смог им воспользоваться, отмечает Чебан. За эти же две недели Кишинёв не смог не только завоевать доверие приднестровских предпринимателей и простого населения левого берега Днестра, но ещё умудрился подарить Тирасполю кучу аргументов для использования в будущих переговорах по урегулированию.

Да и посредникам в переговорах сложно будет понять, по какой причине в условиях карантина и пандемии Кишинёв не пропускал в Приднестровье машины с медикаментами. От большой любви к приднестровцам?