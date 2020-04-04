Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почему именно Италия: Тайна "странных смертей" раскрыта
"В страшном сне представить не могу, чтобы Шойгу так поступил": Баране...
"Люди издевались над русскими", а теперь - наоборот: Рожин показал из...
Украина перехитрила МВФ
Главная / Украина

В Кишинёве верят, что коронавирус поможет вернуть Приднестровье

04 апреля 2020, 12:35  •  84 • Украина
Молдова не теряет надежды использовать эпидемию в своих интересах
В Кишинёве решили использовать возможности, которые дают карантинные меры в связи с пандемией коронавируса, и надавить на Тирасполь, чтобы сделать его более послушным. Только вот в Приднестровье пока не оценили такой молдавской «заботы» и не спешат реинтегрироваться в общее молдавское пространство.
Однако в Молдове не теряют надежды – пандемия ещё даже не прошла свой пик. Так, вице-премьер Молдовы по реинтеграции Кристина Лесник уверена, что нынешний кризис, вызванный распространением коронавируса и введением ограничительных мер станет тем самым фактором, который заставит Приднестровье идти на сближение с Молдавией.
Вице-премьер по реинтеграции рассказала в интервью, что Молдавия «максимально открыта для оказания помощи всем заболевшим в Приднестровье» и готова оказывать любую медицинскую помощь и помощь в борьбе с эпидемией.
«Я думаю, что Министерство здравоохранения готово предоставить не только свой опыт, но и сделать всё, чтобы все, кто сегодня столкнулся с Covid-19, имели доступ к медицине. Все те тесты, которыми на сегодняшний день располагает Приднестровье, они получают от Кишинёва»,
– заявила Кристина Лесник, совершенно забыв уточнить, что медицинскую помощь, в том числе и тесты, для Приднестровья поставляет Россия, однако Кишинёв поставил условие, что эта помощь должна идти через Молдову.
«Именно этот опыт взаимодействия в подобных кризисных ситуациях может стать тем фактором, который сблизит оба берега»,
– уверена вице-премьер.
В Кишинёве всячески демонстрируют проявление заботы о жителях Приднестровья – Минздрав Молдовы обратилось в ВОЗ с просьбой оценить эпидемиологическую ситуацию на левом берегу Днестра, а власти Молдовы предложили Тирасполю отправлять всех заболевших Covid-19 для лечения в Молдову.
В то же время Кишинёв не стесняется блокировать на границе машины с медикаментами, которые направляются в Приднестровье.
По мнению президента ПМР Вадима Красносельского, Кишинёв таким образом оказывает давление на Республику.
А глава МИД ПМР вынужден был обратиться к спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ Томасу Майер-Хартингу и главе миссии ОБСЕ в Молдавии Клаусу Нойкирху с просьбой помочь разрешить ситуацию с блокировкой медицинских грузов, предназначенных для жителей Приднестровья.
По мнению молдавского политолога Сергея Чебана, власти Молдовы уже не скрывают своих надежд на то, что смогут в условиях кризиса и закрытия границ «перекроить матрицу взаимоотношений с Тирасполем». А Кристина Лесник признаёт, что закрытие центрального участка молдавско-украинской границы на самом деле не что иное, как «проработанная и апробируемая на практике модель для запуска отдельных реинтеграционных механизмов – прежде всего, по линии экспортно-импортных торгово-экономических операций региона».
И всего за две недели карантина Кишинёв смог оценить «масштаб и специфику приднестровского импорта, а также степень понимания экономическими агентами левобережья правил и процедур согласно законодательству Молдовы».
«Новые обстоятельства для приднестровского бизнеса были призваны устранить возможные шероховатости и продемонстрировать, насколько безболезненно может произойти введение второй фазы совместного молдо-украинского контроля в пункте пропуска «Кучурган» и осуществление импортных операций в строгом соответствии с молдавским законом»,
– считает политолог.
Такой шанс редко выпадает, однако Кишинёв не смог им воспользоваться, отмечает Чебан. За эти же две недели Кишинёв не смог не только завоевать доверие приднестровских предпринимателей и простого населения левого берега Днестра, но ещё умудрился подарить Тирасполю кучу аргументов для использования в будущих переговорах по урегулированию.
Да и посредникам в переговорах сложно будет понять, по какой причине в условиях карантина и пандемии Кишинёв не пропускал в Приднестровье машины с медикаментами. От большой любви к приднестровцам?
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
03 апреля 2020, 10:35
Наплевать на угрозу к-вируса: Украинцы начали крушить аэропорт, прорываясь в Киев
03 апреля 2020, 22:35
На Украине больных заставляют платить за лечение коронавируса
03 апреля 2020, 08:35
Украинские нацисты желают Усику заболеть COVID-19
03 апреля 2020, 14:35
На Украине организован самогонный фронт против России и вируса
03 апреля 2020, 14:35
«Еще три уголовных дела». Портнов сообщил «подонкам», защищающим убийцу Стерненко, что у них серьезное прибавление в работе
03 апреля 2020, 12:35
В Молдавии сорвали чрезвычайное заседание парламента
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 марта 2020, 04:35
"Мичиган - это новая Украина": сенатор США "нашёл самые точные слова", чтобы описать масштаб бедствия
01 апреля 2020, 07:35
Болезнь, которая убивала молниеносно, а потом просто исчезла
02 апреля 2020, 11:35
"Люди издевались над русскими", а теперь - наоборот: Рожин показал изнанку жизни в США
29 марта 2020, 03:35
"Требование часа": Германия подсказала, с кого первым счищать "политическую шелуху"
30 марта 2020, 07:35
Россия неизбежно вернёт Украину: Галичане в это начинают верить
01 апреля 2020, 01:35
"Результат "смекалки" американцев": Леонков рассказал о "туалетном конфузе" на суперавианосце США
28 марта 2020, 14:35
Серпом по украинству. По ком звонит Гадёныш?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.