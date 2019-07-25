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В Кишинёве состоялась встреча переговорщиков Молдовы и Приднестровья

25 июля 2019, 03:09  •  46 • Украина
В этом году встречались впервые
24 июля в Кишинёве в офисе Миссии ОБСЕ прошла встреча представителей по политическим вопросам Виталия Игнатьева (от Приднестровья) и Василия Шовы (от Молдовы). Это была первая встреча переговорщиков после смены правительства в Молдове.
Во время переговоров речь шла о реализации уже достигнутых ранее договорённостей в социальной и гуманитарной областях. В частности – взаимодействие сторон в сфере телекоммуникаций и связи, проблемы приднестровского автотранспорта и выдачи нейтральных номеров.
Представитель Тирасполя Виталий Игнатьев напомнил молдавской стороне, что выдача нейтральных номеров автовладельцам Приднестровья носит дискриминационный характер, потому что такие номера выдают только тем, у кого есть молдавские водительские права, которые, в свою очередь, можно получить, только имея молдавский паспорт. Игнатьев призвал найти решение, которое будет устраивать обе стороны и не ограничивать права приднестровцев.
Также обсуждались вопросы грузового железнодорожного сообщения и обеспечение свободы внешнеэкономической деятельности приднестровского бизнеса.
Тирасполь подтвердил свою готовность принять участие в заседании в международном формате «5+2», намеченном на 7 – 8 октября в Братиславе.
Накануне встречи с Виталием Игнатьевым, Василий Шова встречался с содокладчиками Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Молдове Эгидиусом Варейкисом и Мэривонн Блонден, которые находились с официальным визитом в Кишинёве.
Шова обсудил с представителями ПАСЕ проблемы приднестровского урегулирования, в частности необходимость свободы передвижения и соблюдения права на обучение на родном языке. При этом Шова отметил, что «Совет Европы мог бы более активно участвовать в разрешении проблемы соблюдения прав человека в приднестровском регионе Молдовы». Особенно, по его словам, это касается обучения детей в Приднестровье. Он призвал привлечь международных партнёров для того, чтобы проконтролировать, насколько благоприятны условия в молдавских школах Приднестровья с преподаванием на латинице, «чтобы учащиеся могли обучаться в соответствии с современными стандартами».
Также главный переговорщик от Молдовы пообещал сделать всё возможное «для реализации совместных проектов по укреплению доверия между двумя берегами Днестра».
Соб. корр. ФСК

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