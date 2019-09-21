Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Евразийские учения и подстава в деле Устинова (Геополитика.Руслан Осташко)
На Украине заявили об отказе от участия в сессии ПАСЕ
Пушков оценил слова Киева о тяжести антироссийских санкций для Запада
"Иначе Путин победит": Куда заведет Украину истерика из-за возвращения...
Главная / Украина

В Кишинёве прошло заседание межправительственной комиссии Молдовы и России

21 сентября 2019, 18:24  •  6 • Украина
А премьер-министр улетела в Вашингтон
В Кишинёве состоялось заседание молдавско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству под председательством вице-премьера Молдовы Василия Шовы и министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева. Перерыв между заседаниями межправкомиссии длился три года, что негативно отразилось на торгово-экономических отношениях между двумя странами.
Впрочем, главы правительства Молдовы на этом заседании не было – Майя Санду улетела в Вашингтон на встречу с госсекретарём США Майком Помпео, хотя тот в это время находился с визитом в Саудовской Аравии. Так что заседание межправительственной комиссии прошло без премьер-министра.
В связи с длительным перерывом между заседаниями тем для обсуждения было много – проблемы в торгово-экономическом сотрудничестве, вопросы продуктовой безопасности, правила фитосанитарии, сотрудничество в энергетике, проблемы, связанные с миграцией населения и многие другие.
«Мы обсудили все возможные варианты сотрудничества, начиная от экономики и заканчивая социальной сферой. На мой взгляд, это серьёзная подвижка в развитии наших взаимоотношений», – заявил Дмитрий Патрушев во время встречи с президентом Молдовы Игорем Додоном.
Он отметил активное сотрудничество на всех уровнях, которое в последнее время происходит между двумя странами, что свидетельствует о желании сторон вести диалог и укреплять отношения.
По мнению президента Молдовы, очень важно продолжать развитие договорно-правовой базы сотрудничества между странами.
«Важно, чтобы достигнутые договорённости были переведены в практическую плоскость работы правительства, и к следующему заседанию молдавско-российской межправительственной комиссии наши страны могли бы приступить к обсуждению долгосрочных инвестиционных проектов, в которых остро нуждается Республика Молдова», – подчеркнул Игорь Додон.
В заседании межправкомиссии приняла участие в качестве наблюдателя и делегация из Приднестровской республики.
Сергей Оболоник, министр экономического развития ПМР, смог рассказать о том, какие ограничения вводит Кишинёв для приднестровских предприятий. Министр отдельно подчеркнул блокировку счетов предприятий ПМР молдавскими банками и препятствия для поставок в Приднестровье медикаментов.
«Мы обозначили комплекс проблемных вопросов, с которыми сталкиваются экономические агенты, население Приднестровья, республика в целом. При передаче вопросов сопредседатель комиссии от РФ нас поддержал, высказал позицию о необходимости учёта нашего мнения. И эта поддержка играет существенную роль при подготовке и решении этих вопросов», – сообщил Сергей Оболоник журналистам после окончания заседания.
Межправительственная комиссия заседала накануне открытия Второго Молдавско-российского экономического форума.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



6
Источник
Похожие новости
21 сентября 2019, 11:39
Пять побед Дины Авериной и сенсация от Селезнёвой: как россиянки выиграли всё золото на ЧМ по художественной гимнастике
21 сентября 2019, 18:09
Часть делегации Украины планирует посетить сессию ПАСЕ
21 сентября 2019, 14:54
На Украине заявили об отказе от участия в сессии ПАСЕ
21 сентября 2019, 18:09
Отказавшиеся покидать шахту украинцы поднялись на поверхность
20 сентября 2019, 19:24
Зеленский и Трамп встретятся 25 сентября
20 сентября 2019, 22:39
На Украине пригрозили конфисковывать сельхозземли у россиян
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 сентября 2019, 08:39
Днепр не наш, а канал наш: Киев на будущее пригрозил Москве из-за водной блокады
21 сентября 2019, 11:39
Экономист оценил расчёт «Нафтогазом» цен транзита российского газа
21 сентября 2019, 02:09
«Ничтожные претензии»: МИД России ответил Эстонии
21 сентября 2019, 08:24
«Не могут смириться с отставанием»: как конгресс США намерен противодействовать росси...
21 сентября 2019, 02:09
Когда на Украине ждать новый переворот: К Порошенко приехал режиссёр Евромайдана
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 сентября 2019, 17:24
"Нет никакого воздействия огня": Эксперт одним фото вскрыл ложь властей США о теракте 9/11
14 сентября 2019, 20:39
"Способна перевернуть с ног на голову боевые действия на море": NI восхитила стремительность русского "Шквала"
18 сентября 2019, 09:09
Почему ВКС России несут потери
17 сентября 2019, 13:24
«Нафтогаз» договорился о покупке 450 млн кубометров газа на зиму
17 сентября 2019, 00:39
"Когда-то вы были врагами": Зал с одобрением выслушал строки Корана, процитированные Путиным
15 сентября 2019, 12:54
В США 17-летнюю пловчиху лишили медали за "откровенный купальник". И за "не ту расу"
19 сентября 2019, 14:24
"Я в восхищении": США лучше всех прорекламировали русские С-300 и С-400 - эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.