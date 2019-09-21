В Кишинёве прошло заседание межправительственной комиссии Молдовы и России

А премьер-министр улетела в Вашингтон

В Кишинёве состоялось заседание молдавско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству под председательством вице-премьера Молдовы Василия Шовы и министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева. Перерыв между заседаниями межправкомиссии длился три года, что негативно отразилось на торгово-экономических отношениях между двумя странами.

Впрочем, главы правительства Молдовы на этом заседании не было – Майя Санду улетела в Вашингтон на встречу с госсекретарём США Майком Помпео, хотя тот в это время находился с визитом в Саудовской Аравии. Так что заседание межправительственной комиссии прошло без премьер-министра.

В связи с длительным перерывом между заседаниями тем для обсуждения было много – проблемы в торгово-экономическом сотрудничестве, вопросы продуктовой безопасности, правила фитосанитарии, сотрудничество в энергетике, проблемы, связанные с миграцией населения и многие другие.

«Мы обсудили все возможные варианты сотрудничества, начиная от экономики и заканчивая социальной сферой. На мой взгляд, это серьёзная подвижка в развитии наших взаимоотношений», – заявил Дмитрий Патрушев во время встречи с президентом Молдовы Игорем Додоном.

Он отметил активное сотрудничество на всех уровнях, которое в последнее время происходит между двумя странами, что свидетельствует о желании сторон вести диалог и укреплять отношения.

По мнению президента Молдовы, очень важно продолжать развитие договорно-правовой базы сотрудничества между странами.

«Важно, чтобы достигнутые договорённости были переведены в практическую плоскость работы правительства, и к следующему заседанию молдавско-российской межправительственной комиссии наши страны могли бы приступить к обсуждению долгосрочных инвестиционных проектов, в которых остро нуждается Республика Молдова», – подчеркнул Игорь Додон.

В заседании межправкомиссии приняла участие в качестве наблюдателя и делегация из Приднестровской республики.

Сергей Оболоник, министр экономического развития ПМР, смог рассказать о том, какие ограничения вводит Кишинёв для приднестровских предприятий. Министр отдельно подчеркнул блокировку счетов предприятий ПМР молдавскими банками и препятствия для поставок в Приднестровье медикаментов.

«Мы обозначили комплекс проблемных вопросов, с которыми сталкиваются экономические агенты, население Приднестровья, республика в целом. При передаче вопросов сопредседатель комиссии от РФ нас поддержал, высказал позицию о необходимости учёта нашего мнения. И эта поддержка играет существенную роль при подготовке и решении этих вопросов», – сообщил Сергей Оболоник журналистам после окончания заседания.

Межправительственная комиссия заседала накануне открытия Второго Молдавско-российского экономического форума.