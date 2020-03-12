В Кишинёве продолжаются переговоры между социалистами и демократами

«Создание альянса завершается, все важные решения уже приняты»

В среду, 11 марта, состоялся очередной раунд переговоров между рабочими группами Партии социалистов (ПСРМ) и Демократической партии (ДПМ) по вопросу создания парламентской коалиции большинства.

«Этот раунд переговоров был посвящён в большей степени внутренней политике, а также мерам, которые должны предпринять правительство и парламентское большинство для улучшения качества жизни граждан Молдовы»,

– сообщает пресс-служба Партии социалистов.

Также стороны обсуждали нюансы внешней политики, и пришли к выводу – необходимо и в дальнейшем сохранять «сбалансированную многовекторную внешнюю политику». На встрече стороны ещё раз подтвердили свою приверженность выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС.

По мнению политолога Корнелиу Чуря, о создании коалиции стороны могут объявить в течение двух недель.

«Я считаю, что принципиальное политическое решение уже принято на высшем уровне – руководством партий, а теперь обсуждаются лишь технические аспекты. Тем не менее, будущее этого альянса достаточно туманно и нельзя сегодня сказать с уверенностью, сколько этот союз просуществует»,

– отметил политолог.

По его словам, продержаться этот союз может ровно столько, сколько будет способен решать стоящие задачи, однако это будет не долго.

Молдавский политолог Сергей Чебан также уверен – переход к открытым переговорам говорит о том, что формирование альянса находится на завершающей стадии, все принципиальные политические решения уже приняты, а «переговорные команды лишь согласовывают отдельные технические и организационные параметры».

«Несмотря на то, что демократы будут связаны определёнными обязательствами в плане обеспечения победы Игоря Додона на предстоящих президентских выборах, есть мнение, что президентская кампания станет рубежной чертой для союза ПСРМ и ДПМ. Вне зависимости от осенней ситуации в стране и личных позиций действующего главы государства демократы никогда не упустят шанс повысить ставки и выставить новые требования для своего политического усиления»,

– считает политолог.

В то же время он особо подчёркивает – глобальные события в мире сильно снижают предсказуемость региональных процессов, поэтому могут осуществляться самые непредсказуемые и непредвиденные сценарии. Но уже сейчас понятно, что эпидемия коронавируса очень болезненно ударить по Молдове, а это никак не входило в планы будущей коалиции социалистов и демократов, которым теперь «придётся работать в куда более стрессовом состоянии, чем ожидалось ранее».

Оппозиционные же политики выступают против создания коалиции ПСРМ и ДПМ, аргументируя свой протест тем, что коалиция не решит всех молдавских проблем.

«Коалиция между Демократической партией и Партией социалистов не позволит выйти из тупика, в котором Молдова оказалась на внешнеполитической арене. Это не удалось Павлу Филипу, который, когда он был в составе правительства, располагал поддержкой в лице 57 мандатов. Не удалось и Юрие Лянкэ, имевшего определённые ключики к европейским канцеляриям. Сейчас у нас есть правительство, которое делает очень противоречивые заявления. Очевидно, очень мало шансов на то, что у этой коалиции будет диалог на западном направлении»,

– заявил депутат от партии «Действие и солидарность» (партия Майи Санду) Лилиан Карп в эфире передачи Punctul pe Azi на телеканале TVR Moldova.

По его словам, и ДПМ, и ПСРМ обладают «подпорченной репутацией в глазах Евросоюза».

Следующий раунд переговоров состоится в ближайшие дни.