В Кишинёве признали язык молдавским, а не румынским

Унионисты возмутились, но не нашли понимания у населения

Каждый год 31 августа, начиная с 1989 года, в Молдавии отмечается день родного языка.

Именно в этот день 30 лет назад Верховный Совет МССР провозгласил «молдавский язык официальным языком в политической, экономической, социальной и культурной сферах республики». Кроме того, было решено вернуть молдавский язык к латинской графике. Праздник назывался Limba Noastră (родной язык) до тех пор, пока в 2013 году Конституционный cуд Молдовы не провозгласил, что официальным языком страны является румынский язык, однако соответствующие изменения в Конституцию не были внесены и по Основному закону государственным языком остаётся молдавский. Однако с этого времени праздник стал называться Limba Noastra cea Romana (родной язык румынский).

В этом году в преддверии праздника начал бить тревогу бывший мэр Кишинёва Дорин Киртоакэ.

В связи с подготовкой к празднику Limba noastră в понедельник, 5 августа, в мэрии Кишинёва состоялось оперативное совещание, на котором обсуждались культурные праздничные мероприятия в столице Молдовы, при этом праздник называли просто Limba Noastra, потеряв слово «румынский». Причём и на официальном сайте мэрии название праздника уже изменено. Это и послужило причиной гнева для бывшего градоначальника.

«ПСРМ и ACUM хотят отобрать у нас и Румынский язык! Посмотрите, как называется этот праздник, точно так же, как он назывался до 2007 года, во времена коммунистов! Это значит, что на сцене будет написано просто Limba noastră», – возмущается Киртоакэ на своей странице в социальной сети Facebook.

Впрочем, он не нашёл особенного сочувствия у граждан Молдовы, прокомментировавших сообщение о «грядущей катастрофе».

«Страна умирает от нищеты, но мы говорим о языке. Как быстро некоторые забывают о своих делах! Когда вы танцевали на Тенерифе, вы тоже думали о румынском?»

«Проблема языка всегда используется в политических целях и для того, чтобы изменить общество».

«Это действительно катастрофа! Или катастрофа – это те улицы, которые бывший мэр обещал заасфальтировать и обманул?»

«Давно пора было изменить название! Напоминаю для особо одарённых: мы – молдаване!!!»

«Язык до Киева уже довёл и не надо нам до Бухареста».

Создаётся впечатление, что простые граждане Молдовы намного адекватнее некоторых политиков.