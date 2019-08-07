Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Беляева и Тимошинина стали третьими в синхронных прыжках в воду на ЧЕ
"Руки Путина" нет: Британцы признали поражение с "Новичком" ...
Правительство поддержало законопроект о беременных в СИЗО
Испанский отель "отвоевал" у украинцев не только русский флаг, но и ку...
Главная / Украина

В Кишинёве признали язык молдавским, а не румынским

07 августа 2019, 19:24  •  70 • Украина
Унионисты возмутились, но не нашли понимания у населения
Каждый год 31 августа, начиная с 1989 года, в Молдавии отмечается день родного языка.
Именно в этот день 30 лет назад Верховный Совет МССР провозгласил «молдавский язык официальным языком в политической, экономической, социальной и культурной сферах республики». Кроме того, было решено вернуть молдавский язык к латинской графике. Праздник назывался Limba Noastră (родной язык) до тех пор, пока в 2013 году Конституционный cуд Молдовы не провозгласил, что официальным языком страны является румынский язык, однако соответствующие изменения в Конституцию не были внесены и по Основному закону государственным языком остаётся молдавский. Однако с этого времени праздник стал называться Limba Noastra cea Romana (родной язык румынский).
В этом году в преддверии праздника начал бить тревогу бывший мэр Кишинёва Дорин Киртоакэ.
В связи с подготовкой к празднику Limba noastră в понедельник, 5 августа, в мэрии Кишинёва состоялось оперативное совещание, на котором обсуждались культурные праздничные мероприятия в столице Молдовы, при этом праздник называли просто Limba Noastra, потеряв слово «румынский». Причём и на официальном сайте мэрии название праздника уже изменено. Это и послужило причиной гнева для бывшего градоначальника.
«ПСРМ и ACUM хотят отобрать у нас и Румынский язык! Посмотрите, как называется этот праздник, точно так же, как он назывался до 2007 года, во времена коммунистов! Это значит, что на сцене будет написано просто Limba noastră», – возмущается Киртоакэ на своей странице в социальной сети Facebook.
Впрочем, он не нашёл особенного сочувствия у граждан Молдовы, прокомментировавших сообщение о «грядущей катастрофе».
«Страна умирает от нищеты, но мы говорим о языке. Как быстро некоторые забывают о своих делах! Когда вы танцевали на Тенерифе, вы тоже думали о румынском?»
«Проблема языка всегда используется в политических целях и для того, чтобы изменить общество».
«Это действительно катастрофа! Или катастрофа – это те улицы, которые бывший мэр обещал заасфальтировать и обманул?»
«Давно пора было изменить название! Напоминаю для особо одарённых: мы – молдаване!!!»
«Язык до Киева уже довёл и не надо нам до Бухареста».
Создаётся впечатление, что простые граждане Молдовы намного адекватнее некоторых политиков.
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
07 августа 2019, 02:54
На Украине рассказали о возможных участниках убийства Шеремета
07 августа 2019, 15:54
СБУ задержала пытавшихся продать оружие военных ВСУ
07 августа 2019, 12:39
Канадская журналистка: западные СМИ игнорируют дело Вышинского
07 августа 2019, 03:09
«Бархатная революция» в Чехословакии и современная Россия
06 августа 2019, 23:39
НАБУ расследует до 15 дел в отношении Луценко
07 августа 2019, 09:24
На Украине призвали к выстраиванию нового миропорядка
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 августа 2019, 09:39
Кто скрывает правду об MH17? Немецкий детектив готов назвать имя России
07 августа 2019, 12:54
"Люди просто будут молить о смерти": Баранец назвал оружие, которое страшне...
07 августа 2019, 06:24
"Прошу понять и простить": Лебедев объяснился за побег в Европу
07 августа 2019, 09:39
"Ни у кого не осталось иллюзий": Военкор о подготовке Киевом нового наступл...
07 августа 2019, 06:24
"Вагон с трупами": Экс-депутат Рады сообщил о страшной находке в Донбассе -...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 августа 2019, 23:39
Суд назначил лингвистическую экспертизу выступлений Медведчука и Бойко
04 августа 2019, 10:09
США наносят удар по ЦБ России и Фонду национального благосостояния: Минфин разъяснил охват новых санкций
05 августа 2019, 12:09
"Станет уроком для всех "шутников": В Росгвардии дали жесткий ответ на провокацию "Макса Стеклова", угрожавшего детям силовиков
07 августа 2019, 09:39
Кто скрывает правду об MH17? Немецкий детектив готов назвать имя России
03 августа 2019, 01:24
«Нанесла сильное оскорбление»: обвиняемый в убийстве петербургской активистки Григорьевой дал признательные показания
05 августа 2019, 18:24
В Германии прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
07 августа 2019, 06:24
"Вагон с трупами": Экс-депутат Рады сообщил о страшной находке в Донбассе - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.