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В Кишинёве предлагают объявить посла РФ персоной нон грата

21 декабря 2021, 10:50  •  156 • Украина
Участие российского посла в церемонии инаугурации президента ПМР рассердило власти Молдовы
В Тирасполе состоялась инаугурация Вадима Красносельского, за которого во время прошедших президентских выборов отдали свои голоса 79,4% избирателей. Это второй президентский срок Красносельского.
На инаугурации президента ПМР присутствовал посол Российской Федерации в Кишинёве Олег Васнецов, что вызвало возмущение в Министерстве иностранных дел и евроинтеграции Молдовы (МИДЕИ). В Кишинёве заявили, что прошедшие выборы на левом берегу Днестра являются нелегитимными и противоречат Конституции Молдавии.
В МИДЕИ расценили участие российского посла в инаугурации президента ПМР как «недружественную» акцию.
«Участие главы дипмиссии Российской Федерации в подобных действиях рассматривается Министерством иностранных дел и европейской интеграции как недружественная акция. Присутствие иностранных дипломатов в деятельности, которая может быть использована в пропагандистских целях, никогда не внесёт положительного вклада в урегулирование приднестровского конфликта или в развитие двусторонних отношений, основанных на взаимном уважении. Эта позиция будет доведена до сведения посла Российской Федерации в ближайшее время»,
– говорится в заявлении МИДЕИ.
А председатель Комиссии по помилованию осуждённых при Президенте Республики Молдова Ион Гузун решив, что заявления мало, выступил с предложением объявить посла Российской Федерации Олега Васнецова персоной нон грата и выслать его из страны. Необходимо только формальное решение, отметил Гузун.
Предложение вызвало волну возмущения в Молдавии.
Пользователи социальных сетей напомнили и МИДЕИ и Администрации президента о том, что лидер Приднестровья постоянно встречается с самыми разными послами, в том числе с послами США и Великобритании и предложили всех их тоже объявить персонами нон грата и запретить въезд в Молдавию.
«Может, и их признаем персонами нон грата. Можно так поступить со всеми послами. Или «хорошие люди» хотят избавиться только от российских представителей?»,
– недоумевают граждане Молдовы.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон уверен – те, кто выступает с деструктивными заявлениями по Приднестровью, не могут считаться государственными деятелями. А с избранным руководителем приднестровского региона следует вести диалог, так же как и уважать выбор граждан левого берега Днестра.
«Есть много проблем, которые нужно решать, которые нужно обсуждать. Для этого нужен диалог. Поэтому эта риторика власти является деструктивной и не приведёт к ощутимым результатам в решении приднестровской проблемы»,
– считает Додон.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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