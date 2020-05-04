В Кишинёве не слышат призывов ОБСЕ и продолжают блокаду Приднестровья

Как оказалось, нужно просто заплатить за пропуск груза через границу

Глава миссии ОБСЕ Клаус Нойкирх в своём обращении к Постоянному совету ОБСЕ заявил, что в настоящее время, несмотря на строгие карантинные меры, необходимо продолжать диалог между Кишинёвом и Тирасполем. Причём сделать этот диалог намного активнее, чем он был до начала пандемии коронавируса.

«Стороны должны обмениваться необходимой информацией, обсуждать существующие риски для здоровья населения и рассматривать все формы взаимодействия. Встречи экспертов по здравоохранению и по другим темам, связанным с текущей ситуацией, таким как вопросы банковской деятельности, имеют важную значимость для поиска действенных, взаимоприемлемых решений на благо граждан Молдовы»,

– отметил Нойкирх.

По его мнению, диалог между сторонами должен происходить постоянно, ведь во время пандемии возникают всё новые и новые гуманитарные проблемы у граждан на обоих берегах Днестра.

Что касается миссии ОБСЕ, то её сотрудники за полтора месяца совершили около тридцати визитов в зону безопасности и даже помогли разблокировать гуманитарный груз на приднестровской границе.

Между тем в Тирасполе вновь говорят о том, что Кишинёв не пропускает гуманитарные грузы в Приднестровье. Для каждого пропуска необходимо обращение или в миссию ОБСЕ, или к посредникам в переговорах с Молдовой. Такая ситуация продолжается второй месяц.

Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев рассказал, что на прошлой неделе очередной груз с медицинским оборудованием был задержан на молдавской границе на три дня.

«Та ситуация с грузом получила некоторое техническое решение, но оно, к сожалению, не является оптимальным. Поставщик медицинского оборудования был вынужден уплатить дополнительные финансовые платежи. По сути, Молдова таким образом зарабатывает на медицинских грузах Приднестровья, это абсолютно недопустимо. С учётом того, что груз имеет приоритетное значение и необходим Приднестровью как можно скорее, было принято решение о том, чтобы всё-таки его ввезти, понеся определённые издержки»,

– цитирует министра иностранных дел ПМР информационное агентство «Новости Приднестровья».

На молдавской границе продолжают оставаться грузы для приднестровских предприятий, которые Кишинёв объявил «грузами двойного назначения».

«Сегодня на границе продолжают простаивать грузы, которые нужны для работы ряду наших предприятий, но Молдова объявила их товарами двойного назначения и создаёт бюрократическую волокиту. Для «Тиротекс-Энерго» из Польши поставляются шуруповёрты и специальные мастики для подшипников. Как шуруповёрты могут признаваться товарами двойного назначения? Тем не менее эти грузы вынуждены простаивать, дожидаться решения специальной комиссии. А это всё потери, издержки времени и финансовых ресурсов»,

– отметил Виталий Игнатьев.

Похоже, что все призывы и рекомендации ОБСЕ в Кишинёве не слышат. Или делают вид, что не слышат, устраивая тем временем на границе с Приднестровьем настоящий рэкет в стиле девяностых.