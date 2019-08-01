Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Какие пытки ждут основателя WikiLeaks в США: Экс-сотрудник американских спецслуж...
"Он как блогер, только еще лучше": Шнуров посвятил оду Путину и обошел...
Пока в Днепре люди раздеваются ради ремонта моста, в Станице Луганская ополченцы...
Набитый трупами борт или попытка убить Путина? В деле MH17 Малайзия вступилась з...
Главная / Украина

В Кишинёве назревает катастрофа

01 августа 2019, 04:09  •  70 • Украина
«Кишинёвская шахта» тонет
Пока Молдова решала свои политические проблемы, проводя парламентские выборы, создавая коалицию и начиная процесс деолигархизации, над столицей страны нависла реальная опасность. Молдавские СМИ периодически напоминают об этой опасности, однако многими она воспринимается как «страшилка» из серии «очередной конец света», а властям пока не до простых земных проблем. Впрочем, проблема-то оказалась не земная, а подземная.
Здесь нужно вернуться ровно на полвека назад – в 1969 год, когда под столицей Молдавии (район Рышкань) начала работать шахта по добыче гипса, песка и натурального камня. Камень и песок использовался и до сих пор используется при строительстве города. Находится шахта на глубине от 70 до 110 метров, её подземные лабиринты тянутся на 4 километра в сторону Оргеева.
Время шло, лабиринтов становилось всё больше, поднимались грунтовые воды, которые постоянно откачивали.
А потом откачивать перестали.
Полтора месяца назад на шахте отключили электроэнергию – за долги. Соответственно, остановились насосы, откачивающие воду.
Раньше на шахте работало более ста человек, сегодня – 25. Каждый день им приходится преодолевать под землёй до двух километров лабиринтов, затопленных водой. Однако вода прибывает.
«Не так давно предприятие отключили от электроэнергии. Без света насосы не работали, что привело к затоплению подъездных путей. Три недели без электричества довели предприятие до критического положения. Откачка набирающейся воды стоит очень дорого, так как связана с большим электропотреблением, а предприятию и без того грозит банкротство. Если шахта будет затоплена, катастрофические последствия станут лишь вопросом времени», – рассказал журналистам молдавского интернет-издания Agora директор предприятия «Кишинёвская шахта» Сергей Лунгу.
По его словам, катастрофа может случиться из-за повреждения водой опорных столбов, потолок в шахте не выдержит и рухнет, а вместе с потолком уйдут под землю улицы микрорайона Старая Почта, район Технического университета, где расположены студенческие общежития и много жилых домов. Лунгу отметил, что под указанными улицами подземные галереи уже затоплены.
«Мы ежемесячно ведём учёт всех происходящих на шахте изменений, и замечаем, что разрушение происходит быстрыми темпами. В настоящее время ситуация сложнее, чем была в 2002-м и 2006-м годах. Тогда не было так много воды. Мы говорим не только о столбах, но и о потолке. Последний представляет собой плиту толщиной от 60 см до 1 метра и более. Если будет повреждён потолок, внутрь шахты может попасть песок особого рода, похожий на ил. В итоге в слое земли могут образоваться пустоты, а это уже очень и очень серьёзно», – предупреждает Лунгу.
После того, как жители указанных улиц начали бить тревогу, городские власти выделили деньги из резервного фонда на покупку новых насосов (старые остались под водой) и обеспечили возобновление подачи электроэнергии в шахту. Однако новые насосы уже невозможно установить из-за слишком высокого уровня воды в шахте. Для глобального решения проблемы необходима новая насосная станция.
«Кишинёвская шахта тонет, столбы рушатся, а при землетрясении они могли бы не устоять. Достаточно обвала нескольких домов на Рышкановке, и после этого мы уже ничего не сможем сделать. Проблема существует уже давно, все о ней знают, но никто ничего не делает», – прокомментировал ситуацию начальник Департамента обеспечения качества, контроля и регулирования при водоканале Аркадие Руснак.
Так что, к тому времени, когда в Молдове закончится процесс деолигархизации, часть столицы вполне может уйти под землю.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
31 июля 2019, 21:24
Украинского омбудсмена вызвали на допрос в Генпрокуратуру
31 июля 2019, 14:54
Тренер Хачериди опроверг информацию о скором переходе в ЦСКА
31 июля 2019, 14:54
Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст
31 июля 2019, 18:09
Зеленский возмутился из-за недопуска желающих на совещание с ним
31 июля 2019, 21:24
«Моральное давление и шарлатанство»: «Нафтогаз» потребовал от России $5,2 млрд за активы в Крыму
01 августа 2019, 00:39
Прилегающие к мосту территории в Станице Луганской разминируют
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 августа 2019, 00:39
Лидер «Слуги народа» прокомментировал закон об украинском языке
01 августа 2019, 00:54
Справились без миллиона? Американские СМИ заявили, что "дорогая добыча" в в...
01 августа 2019, 00:54
"Положение сложное ": Медведев пообещал достать деньги на усиление борьбы с...
01 августа 2019, 00:54
Пока в Днепре люди раздеваются ради ремонта моста, в Станице Луганская ополченцы и ВС...
01 августа 2019, 00:54
Дело MH17 - Запад может что-то скрывать. Глава МИД Малайзии открыто встал на сторону ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июля 2019, 12:39
В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
31 июля 2019, 02:09
Россия решила главный вопрос с Киевом по танкеру, дальше - суд
30 июля 2019, 00:09
Израиль подкупил польского генерала, чтобы выкрасть русский МиГ-29 - источник
26 июля 2019, 08:24
На Украине попросили на выход как правящие, как и оппозиционные элиты
28 июля 2019, 02:39
"Времена безнаказанности навсегда прошли": После инцидента с украинским генералом Зеленский потребовал от чиновников "явки с повинной"
28 июля 2019, 18:39
«Удар по союзникам»: почему в США выступили против санкций в отношении «Северного потока — 2»
28 июля 2019, 20:52
Из Москвы в США на поезде. Россия делает невероятное
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.