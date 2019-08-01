В Кишинёве назревает катастрофа

«Кишинёвская шахта» тонет

Пока Молдова решала свои политические проблемы, проводя парламентские выборы, создавая коалицию и начиная процесс деолигархизации, над столицей страны нависла реальная опасность. Молдавские СМИ периодически напоминают об этой опасности, однако многими она воспринимается как «страшилка» из серии «очередной конец света», а властям пока не до простых земных проблем. Впрочем, проблема-то оказалась не земная, а подземная.

Здесь нужно вернуться ровно на полвека назад – в 1969 год, когда под столицей Молдавии (район Рышкань) начала работать шахта по добыче гипса, песка и натурального камня. Камень и песок использовался и до сих пор используется при строительстве города. Находится шахта на глубине от 70 до 110 метров, её подземные лабиринты тянутся на 4 километра в сторону Оргеева.

Время шло, лабиринтов становилось всё больше, поднимались грунтовые воды, которые постоянно откачивали.

А потом откачивать перестали.

Полтора месяца назад на шахте отключили электроэнергию – за долги. Соответственно, остановились насосы, откачивающие воду.

Раньше на шахте работало более ста человек, сегодня – 25. Каждый день им приходится преодолевать под землёй до двух километров лабиринтов, затопленных водой. Однако вода прибывает.

«Не так давно предприятие отключили от электроэнергии. Без света насосы не работали, что привело к затоплению подъездных путей. Три недели без электричества довели предприятие до критического положения. Откачка набирающейся воды стоит очень дорого, так как связана с большим электропотреблением, а предприятию и без того грозит банкротство. Если шахта будет затоплена, катастрофические последствия станут лишь вопросом времени», – рассказал журналистам молдавского интернет-издания Agora директор предприятия «Кишинёвская шахта» Сергей Лунгу.

По его словам, катастрофа может случиться из-за повреждения водой опорных столбов, потолок в шахте не выдержит и рухнет, а вместе с потолком уйдут под землю улицы микрорайона Старая Почта, район Технического университета, где расположены студенческие общежития и много жилых домов. Лунгу отметил, что под указанными улицами подземные галереи уже затоплены.

«Мы ежемесячно ведём учёт всех происходящих на шахте изменений, и замечаем, что разрушение происходит быстрыми темпами. В настоящее время ситуация сложнее, чем была в 2002-м и 2006-м годах. Тогда не было так много воды. Мы говорим не только о столбах, но и о потолке. Последний представляет собой плиту толщиной от 60 см до 1 метра и более. Если будет повреждён потолок, внутрь шахты может попасть песок особого рода, похожий на ил. В итоге в слое земли могут образоваться пустоты, а это уже очень и очень серьёзно», – предупреждает Лунгу.

После того, как жители указанных улиц начали бить тревогу, городские власти выделили деньги из резервного фонда на покупку новых насосов (старые остались под водой) и обеспечили возобновление подачи электроэнергии в шахту. Однако новые насосы уже невозможно установить из-за слишком высокого уровня воды в шахте. Для глобального решения проблемы необходима новая насосная станция.

«Кишинёвская шахта тонет, столбы рушатся, а при землетрясении они могли бы не устоять. Достаточно обвала нескольких домов на Рышкановке, и после этого мы уже ничего не сможем сделать. Проблема существует уже давно, все о ней знают, но никто ничего не делает», – прокомментировал ситуацию начальник Департамента обеспечения качества, контроля и регулирования при водоканале Аркадие Руснак.

Так что, к тому времени, когда в Молдове закончится процесс деолигархизации, часть столицы вполне может уйти под землю.