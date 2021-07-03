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В Кишинёве нашли предлог для прекращения авиасообщения с Россией

03 июля 2021, 13:40  •  269 • Украина
Санду опасается приезда тысяч молдаван из России для участия в выборах
Президент Молдовы Майя Санду нашла благовидный предлог для того, чтобы прекратить авиасообщение с Россией.
В течение текущей недели в администрации молдавского президента прошло уже несколько дискуссий на тему прекращения рейсов самолётов AVIA в Российскую Федерацию. На этом настаивает Майя Санду, объясняя инициативу беспокойством за здоровье своих граждан в связи с большим ростом количества заболевших COVID в России.
Ежедневно в Молдавию прибывает от 4 до 7 авиарейсов из Москвы и по одному рейсу из Петербурга – всего от 800 до 1500 пассажиров каждый день.
Это официальная версия. Но есть ещё и неофициальная, и связана она с грядущими парламентскими выборами, назначенными на 11 июля. Майя Санду опасается, что для участия в выборах домой могут вернуться тысячи молдаван, работающих на территории Российской Федерации. А, как известно, все они традиционно голосуют за левые партии, так же как те, кто уехал на Запад, голосуют за партии прозападные.
«Источники в администрации главы государства рассказали, что на этой неделе Санду неоднократно требовала приостановить авиасообщение с Россией. Чего же она больше опасается? Пандемии или того, что 11 июля здесь окажутся несколько тысяч наших соотечественников, которые проголосуют не так, как она того хочет? Думаю и одного, и другого. Хотя вторая причина, на мой взгляд, преобладает. И, видимо, по мнению Майи Санду, на всякий случай, пусть эти люди остаются в России. Там у них будет меньше шансов добраться до избирательных участков. А что касается заявления Санду о том, чтобы приостановить авиасообщение с Россией, то это не её идея, а американских советников и кураторов. Она просто выполняет их задание», – прокомментировал планы президента лидер политической партии «Патриоты Молдовы» Михаил Гарбуз.
Кстати, в то время, когда в Великобритании был обнаружен новый штамм коронавируса, не было и речи о приостановке авиасообщения с Лондоном.
Между тем молдаванам, работающим в России, действительно проще приехать домой, чем добраться до избирательного участка в Российской Федерации. Из 150 участков для голосования, которые будут открыты за рубежом, на огромной территории России откроются всего 17. Из них пять – в Москве, ещё семь – в Московской области, три – в Санкт-Петербурге и по одному в Туле и в Калуге.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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