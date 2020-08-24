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В Кишинёве и праздновали, и митинговали

24 августа 2020, 13:15  •  59 • Украина
Воскресный день в столице Молдовы был богат на события
Воскресенье, 23 августа, Молдавия отмечала 76-ю годовщину освобождения от фашистской оккупации, которое произошло в результате Ясско-Кишинёвской операции, продолжавшейся с 20 по 29 августа 1944 года.
В столице Молдовы прошло множество мероприятий – и не только связанных с Днём освобождения страны.
Президент Молдавии Игорь Додон принял участие в автопробеге по случаю праздника. Автопробег около 200 ретроавтомобилей начался от мемориала «Вечность» в центре столицы и завершился у Шерпенского плацдарма, где состоялась официальная церемония возложения цветов к братским могилам и к «Вечному огню». В мероприятии принимали участие кроме Игоря Додона посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов, секретарь Высшего совета безопасности, генерал Виктор Гайчук и другие официальные лица.
«Приветствовал участников автопробега по случаю 76 годовщины освобождения Молдовы от фашистской оккупации. Поздравил всех с этой датой и отметил, что подобные события способствуют сохранению памяти о тех, кто отдал жизни за мир и спокойствие в нашей стране»,
– прокомментировал Игорь Додон воскресное мероприятие в Кишинёве.
В День освобождения Молдавии решили напомнить о себе ветераны войны с Приднестровьем, устроив митинг в центре Кишинёва перед зданием Кабмина. Протестующие ветераны требовали отставки всех – и президента, и премьер-министра, и правительства, и спикера парламента. Про социальные и экономические требования не вспоминали.
Воскресный митинг комбатантов в Кишинёве, источник – NewsMaker
К толпе протестующих, которых было не более трёхсот человек (по словам организаторов, по оценкам полиции – около сотни), присоединились и фермеры, не успевшие покинуть столицу. Основная же часть аграриев, митинговавших на прошедшей неделе в Кишинёве, уже отправилась домой, не добившись увеличения финансовой помощи от государства, но пообещав вернуться, когда закончатся полевые работы.
Выступающие не стеснялись в выражениях, призывая «отправлять в тюрьму, а лучше – расстреливать» правительство, которое не оправдало надежды народа.
Ветераны митинговали под молдавскими и румынскими флагами, но не очень активно и через несколько часов разошлись, анонсировав следующий митинг протеста на 27 августа.
А под стенами здания Посольства Российской Федерации в Кишинёве прошёл ещё один митинг – там представители движения Unirea отмечали годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа.
«Мы – единственная страна, которая продолжает страдать из-за пакта Молотова-Риббентропа. Бессарабия по сегодняшний день остаётся в зоне влияния Российской Федерации»,
– заявил лидер партии «Союз спасения Бессарабии» Валериу Мунтяну и призвал смотреть в сторону Бухареста, который и является настоящей столицей Молдовы.
Непонятно, почему представители Unirea не организовали подобную акцию и перед консульством Германии, ведь пакт Молотова-Риббентропа который, как уверяют унионисты, «стал причиной всех страданий Молдовы по сей день», подписывали и немцы. Но почему-то никаких претензий к Германии у унионистов нет. Акция у Российского Посольства была совсем немногочисленной, идеи унионизма явно не находят поддержки у молдаван.
Соб. корр. ФСК
На заглавном фото. Участники автопробега в честь 76-й годовщины освобождения Молдавии от фашистской оккупации, фото Sputnik.md

Фонд Стратегической Культуры

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