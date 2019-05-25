В Кишинёве ACUM и Демпартия отрепетировали гражданский конфликт

Парламент не приступил к работе, а улицу готовят к стычкам

Лидеры скандального блока ACUM – Майя Санду и Андрей Нэстасе – устроили в Кишинёве небольшой митинг, который чуть не перерос в уличные столкновения.

ACUMовцы, отрабатывая западные гранты, на этот раз вышли к зданию правительства с плакатами, протестуя против роста цен на бензин. Дело в том, что 16 мая в Молдавии выросли цены на бензин в среднем на 5%, после чего Совет по конкуренции начал расследование, подозревая сговор собственников АЗС. Здесь нужно отметить, что в последнее время цены в нищей Молдове резко поползли вверх, особенно это касается овощей и фруктов, которые традиционно в этой стране были дешёвыми.

Митинг, который организаторы назвали красивым словом «флэшмоб», собрал несколько десятков человек.

Депутаты заявили журналистам, что расследование Совета по конкуренции (которое, кстати, ещё не закончено) не принесёт никаких результатов.

«Их не интересует рост цен, не интересует, что произошло с ценами на нефтепродукты и картофель. Они хотят, чтобы у нас в стране не осталось населения, это их мечта», – уверял депутат блока Александр Слусарь.

«Мы обращаемся к тем, кто находится в здании правительства, даже если они не должны там находиться, потому что они отвечают за то, чтобы в дальнейшем продвигалась прозрачная политика», – кричала Майя Санду.

Ничего необычного, оппозиционеры проводили такие митинги уже десятки раз, когда собирались 20 – 30 человек, выкрикивались лозунги, после чего все, довольные собой, расходились.

Но в этот раз страсти накалились: во-первых, сами лидеры блока вели себя не совсем адекватно, накручивая толпу, пусть и небольшую, в результате чего люди кричали, не переставая. Во-вторых, на этой же площади собралось около сотни в основном молодых людей, которые протестовали уже против самого блока ACUM. Руководил этой группой экс-депутат от Демократической партии Константин Цуцу. Пришли они с плакатами, на которых были написаны откровенные оскорбления в адрес Санду и Нэстасе, молодые люди дудели в дудки, включали сирены и кричали: «Долой Нэстасе!», «Нэстасе в тюрьму!», «Майя Санду, будь мужчиной!». Также они требовали объяснений от блока ACUM, обвиняя политиков в создании в стране политического кризиса.

Полиция наблюдала, однако, когда дело стало доходить до столкновений митингующих, вмешалась и разделила группировки.

Лидеры оппозиционного блока обвинили Демократическую партию в попытке срыва митинга и провокации не просто уличных беспорядков, а гражданского конфликта.

Бывший постпред Молдавии в Совете Европы и ООН Алексей Тулбуре уверен, что «организовал репетицию будущего конфликта» лидер Демпартии Владимир Плахотнюк.

В полиции же уверяют, что ищут организатора, однако пока безуспешно.

«У нас пока нет организатора. Полиция работает вместе с карабинёрами, чтобы установить, есть ли люди, которые возглавляют эти контрманифестации. Полиция предприняла все меры, чтобы разделить эти два лагеря», – заявил Георгий Кавкалюк, заместитель начальника Генерального инспектората полиции.

В Демократической партии отрицают свою причастность к митингу против блока ACUM.

«Среди присутствующих могли быть представители разных партий, в том числе, возможно, был кто-то из ДПМ. Это не значит, что манифестация была организована непосредственно Демпартией. Я не опровергаю тот факт, что гражданин может высказывать свое мнение и делать то, что хочет», – заявил пресс-секретарь ДПМ Виталий Гамурарь в эфире телеканала TV8.

Полиция обещает установить личности организаторов и участников митинга против оппозиционного блока и наказать за оскорбления.