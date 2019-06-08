В Кишинёв съезжаются тысячи людей для митингов протеста

Ещё в конце мая стало известно о том, что Демократическая партия Молдовы подала декларацию в мэрию Кишинёва с тем, чтобы зарезервировать площадь перед зданием парламента и администрацией президента для «встречи с избирателями». В мероприятии, согласно декларации, примут участие до 50 тысяч человек. Площадь зарезервирована с 5 по 9 июня с 9:00 до 24:00.

Уже в первых числах июня появились тревожные сообщения: демократы готовят государственный переворот. Однако наступило 5 июня, площадь в центре Кишинёва оставалась пустой, 6 июня про демократов уже никто не вспоминал – все следили за тем, смогут ли в очередной раз договориться социалисты и ACUMовцы.

А в пятницу во второй половине дня стало понятно, что демократы от своих планов не отказались, а лишь подкорректировали их – в Кишинёв стали прибывать автобусы из разных городов Молдовы с людьми на митинг Демпартии.

Люди, по уверениям местных жителей, настроены агрессивно, а журналисты жалуются, что никто не отвечает на их вопросы.

Между тем, в районе кишинёвского Телецентра движение транспорта уже заблокировано, а привезённые люди толпами идут по дорогам к центру города.

Возле отеля «Chisinau» стоят десятки автобусов.

Часть приезжих направилась к офису партии PAS, большая же часть толпы идёт к парламенту. Они несут плакаты в поддержку Демократической партии и «создания коалиции для людей».

Бывший депутат от партии ДПМ Корнел Дудник заявил, что народ вышел с требованием прекратить блокировать создание коалиции со стороны блока ACUM.

«Мы будем стоять до последнего, пока не будет создана коалиция», – заявил Дудник.

Один из лидеров блока ACUM Андрей Нэстасе вышел к митингующим, чтобы вести видео трансляцию в социальной сети Facebook.

«Посмотрите на эти лица, запоминайте их, это люди, живущие на пособия и жирные государственные зарплаты. Это Плахотнюк вытащил своих наёмников на улицы», – заявил Нэстасе и призвал своих сторонников не выходить из дома.

Майя Санду сообщила, что она находится в безопасности, и призвала всех «держаться подальше от мест, где собираются агрессивные люди».

«Режим находится в опасности, и мы надеемся, что те, от кого зависит конец этого режима, примут решение в интересах граждан, а не из-за страха перед Плахотнюком», – заявила Санду.

Работникам парламента уже предложено срочно покинуть здание, отмечено, что депутаты блока ACUM покинули здание парламента заранее.

По сообщениям очевидцев, в районе Телецентра собралось уже около трёх тысяч человек, однако автобусы в Кишинёв продолжают приезжать.

Между тем синоптики предупреждают, что на Молдову надвигается буря.