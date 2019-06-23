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В Кишинёв опять едут зарубежные гости

23 июня 2019, 20:24  •  50 • Украина
24 июня в Кишинёв вновь съедутся зарубежные гости – делегация Европараламента из четырёх депутатов во главе с председателем комиссии по иностранным делам Дэвидом МакАллистером (David McAllister) и российский вице-премьер Дмитрий Козак, который курирует молдавское направление.
Евродепутаты в составе делегации Европарламента приедут для встречи с президентом Молдовы, премьер-министром и спикером парламента. В ходе встречи они планируют оценить политическую ситуацию в стране и принять окончательное решение по поводу отношений между Молдовой и ЕС.
О целях визита Дмитрия Козака, который был в Молдове две недели назад, пока официально не сообщается.
Известно, что Игорь Додон встретился в Минске, где он присутствовал на открытии Европейских игр, с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым и вице-премьером Дмитрием Козаком.
На встрече в Минске обсуждались вопросы двусторонних отношений, в первую очередь по торговле и энергетике. Был также отмечен стабильный рост товарооборота, который в 2018 году составил 940 млн. долларов.
«Поблагодарил российскую сторону за реализацию договорённостей, достигнутых на уровне двух президентов, и, в частности, за временную отмену пошлин на ввоз ряда молдавских товаров на российский рынок. С целью поддержания позитивной динамики обратился к российским партнёрам с просьбой продлить на новый срок действие беспошлинного экспорта молдавских товаров в Россию и разрешений на транзит товаров через Украину грузовым автотранспортом», – написал на своей странице в социальной сети Facebook Игорь Додон.
Также в Минске обсуждался один из самых актуальных на сегодняшний день для Молдавии вопрос – поставка природного газа в эту страну после 1 января 2020 года. На этой встрече и было принято решение о повторном визите Дмитрия Козака в Кишинёв.
«В завершение встречи договорились о том, что в начале следующей недели в Кишинёв с рабочим визитом прибудет вице-премьер Дмитрий Козак. Он проведёт переговоры со всем высшим руководством Республики Молдова с целью определения приоритетных задач для углубления молдавско-российских отношений», – отметил президент Молдовы.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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