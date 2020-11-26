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В Киргизии задумали отказаться от русского языка

26 ноября 2020, 14:20  •  56 • Политика
Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/www.globallookpress.com
Граждан республики хотят принудить использовать родную речь
Русский язык не должен быть государственным в Киргизии. Об этом заявил член киргизского Конституционного совещания Садирдин Торалиев в четверг, 26 ноября.
По его мнению, киргизский язык утратил свое значение. Молодые граждане страны перестали на нем разговаривать, предпочитая использовать русский. Поэтому нужно срочно менять положение дел и оставлять государственным только киргизский.
"У русского официальный статус. Мы привыкли к нему и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть",
– приводит агентство "24.kg" слова Торалиева.
Он признал, что его предложение "радикально", но только такими насильственными методами можно заставить граждан страны учить киргизский язык, считает общественный деятель.
В октябре 2020 г. и.о. президента республики Садыр Жапаров на встрече с послом РФ заверил, что русский язык сохранит в Киргизии официальный статус, поскольку две страны тесно связаны во всех сферах деятельности.
Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку на фоне протестов, начавшихся в стране после сентябрьских выборов в парламент. Пришедший ему на смену Жапаров объявил о реформе Конституции. Проект нового основного закона республики недавно был вынесен на общественное обсуждение.

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