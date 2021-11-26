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В Киргизии вновь пытались совершить государственный переворот

26 ноября 2021, 10:30  •  181 • Политика
Попытка насильственного захвата власти пресечена в Киргизии.
Государственный комитет национальной безопасности Киргизии сообщил о попытке насильственного захвата власти в стране. Попытка государственного переворота, как уточнили в пресс-центре, была пресечена.
Работали сотрудники комитета вместе с коллегами из МВД Киргизии. Насильственный захват власти планировала некая преступная группа, детали инцидента не раскрываются.
Добавим, известно по крайней мере о трёх госпереворотах в Киргизии за последнее время - в 2005, 2010 и 2020 годах. Последняя революция произошла в октябре прошлого года.

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