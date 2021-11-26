В Киргизии вновь пытались совершить государственный переворот

Попытка насильственного захвата власти пресечена в Киргизии.

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии сообщил о попытке насильственного захвата власти в стране. Попытка государственного переворота, как уточнили в пресс-центре, была пресечена.

Работали сотрудники комитета вместе с коллегами из МВД Киргизии. Насильственный захват власти планировала некая преступная группа, детали инцидента не раскрываются.

Добавим, известно по крайней мере о трёх госпереворотах в Киргизии за последнее время - в 2005, 2010 и 2020 годах. Последняя революция произошла в октябре прошлого года.