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В Киргизии потеряли действующего президента: "Сценарий очень известный"

08 октября 2020, 15:50  •  153 • Политика
Президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова... потеряли. Его местонахождение неизвестно. Замглавы Совета безопасности Киргизии Омурбек Суваналиев сообщил, что "должностные лица находятся в конспиративных местах". Эксперты теперь гадают о судьбе главы республики. "Сценарий очень известный", - отметил политолог Александр Сосновский.
Замглавы Совета безопасности Киргизии Омурбек Суваналиев заявил "Интерфаксу" о том, что местонахождение президента республики Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно. Он же отметил, что первые лица государства с начала протестов не появлялись на публике ни разу. Хотя ранее в Сети было обнародовано несколько видеороликов обращения Жээнбекова, но место их записи остаётся неизвестным.
Суваналиев сообщил также, что "должностные лица находятся в конспиративных местах", однако уточнять, где именно, не стал, подчеркнув, что "многие из них скрываются".
Своё мнение о слухах - о внезапной "потере" действующего президента Киргизии - высказали эксперты. В частности, политолог и журналист Александр Сосновский сделал тонкий намёк.
"Сценарий очень известный", - написал он в своём авторском Telegram-канале "ДОКТОР СОСНОВСКИЙ".
Политтехнолог Марат Баширов уверен, что "президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков находится в стране", и даже предположил, что тот сейчас "вероятнее всего, на юге в Оше".
Но в то же время эксперт обратил внимание на одну важную деталь, которая сопровождает слухи об исчезновении президента республики.
"Интересно, что инфу о его пропаже разгоняют на фоне сообщений о телефонных разговорах силовиков России и Киргизии", - отметил он в Telegram-канале "Политджойстик".

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