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В Киевской области водитель из-за спора пытался застрелить обидчика

06 августа 2020, 18:00  •  25 • Украина

В Киевской области в центре Обухова водитель автомобиля на ходу обстрелял остановку общественного транспорта, пытаясь попасть в водителя другого автомобиля, а затем скрылся с места происшествия.

Об этом в Facebook сообщает полиция Киевской области.

Как выяснили правоохранители, беспорядочную стрельбу по остановке спровоцировал конфликт между 33-летним злоумышленником и водителем другой машины.

Мужчины поспорили во время дорожного движения на светофоре. В ходе спора один из оппонентов достал пистолет «Форт-12» и открыл стрельбу, попав в остановку общественного транспорта.

Стрелка, который сразу же скрылся с места происшествия, задержали в рамках начатой спецоперации в Киеве.

В результате инцидента пулю получила продавец киоска, которая выбежала на тревожные звуки на улицу. Медики диагностировали у нее непроникающее ранение грудной клетки.

Правоохранители открыли дело по статье о хулиганстве. Злоумышленнику грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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