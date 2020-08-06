В Киевской области водитель из-за спора пытался застрелить обидчика

В Киевской области в центре Обухова водитель автомобиля на ходу обстрелял остановку общественного транспорта, пытаясь попасть в водителя другого автомобиля, а затем скрылся с места происшествия.Об этом в Facebook сообщает полиция Киевской области.Как выяснили правоохранители, беспорядочную стрельбу по остановке спровоцировал конфликт между 33-летним злоумышленником и водителем другой машины.Мужчины поспорили во время дорожного движения на светофоре. В ходе спора один из оппонентов достал пистолет «Форт-12» и открыл стрельбу, попав в остановку общественного транспорта.Стрелка, который сразу же скрылся с места происшествия, задержали в рамках начатой спецоперации в Киеве.В результате инцидента пулю получила продавец киоска, которая выбежала на тревожные звуки на улицу. Медики диагностировали у нее непроникающее ранение грудной клетки.Правоохранители открыли дело по статье о хулиганстве. Злоумышленнику грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.