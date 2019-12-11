В Киевской области украли памятник погибшим в Донбассе военным

В Киевской области мужчина украл памятник погибшим участникам военной операции Украины в Донбассе и выбросил его. Подозреваемого задержали.

Об этом информирует пресс-служба Ирпенского отдела Нацполиции Украины в Facebook.

Инцидент произошёл во вторник, 10 декабря.

«Правоохранители нашли и задержали мужчину, который совершил вышеуказанное правонарушение. Им оказался житель поселка Ворзель. Мужчина выбросил памятник за ненадобностью в мусорник», — заявили в полиции.

В ноябре в Киеве вандалы осквернили памятник еврейскому писателю.