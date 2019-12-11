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В Киевской области украли памятник погибшим в Донбассе военным
11 декабря 2019, 13:54 • 77 • Украина
В Киевской области мужчина украл памятник погибшим участникам военной операции Украины в Донбассе и выбросил его. Подозреваемого задержали.
@IrpinPolice Facebook
Об этом информирует пресс-служба Ирпенского отдела Нацполиции Украины в Facebook.
Инцидент произошёл во вторник, 10 декабря.
«Правоохранители нашли и задержали мужчину, который совершил вышеуказанное правонарушение. Им оказался житель поселка Ворзель. Мужчина выбросил памятник за ненадобностью в мусорник», — заявили в полиции.
В ноябре в Киеве вандалы осквернили памятник еврейскому писателю.
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