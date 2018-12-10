В Киевской области неизвестные ограбили храм УПЦ МП

Неизвестные ограбили Свято-Ильинский храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в городе Славутиче в Киевской области.

Как сообщает РИА Новости, об этом на своей странице написал настоятель храма протоиерей Иван Шепида.

«В ночь с воскресенья на понедельник совершено ограбление Свято-Ильинского храма Украинской православной церкви в Славутиче», — указал он.

Подробностей священнослужитель не уточнил.

Нападения на храмы и церкви УПЦ МП на территории Украины в последнее время фиксируются всё чаще. В частности, 5 ноября в Одессе неизвестные намеревались устроить пожар в колокольне храма иконы Божией Матери. Также, например, 16 апреля неизвестные пытались поджечь церковь УПЦ МП в Черниговской области, это произошло через десять дней после того, как в Киеве подожгли храм Иерусалимской иконы Божией Матери.

Помимо поджогов религиозных зданий, которые постоянно происходят в стране, злоумышленники совершают и другие преступные деяния в отношении членов УПЦ МП и собственности патриархата. В частности, в январе неизвестные ограбили и осквернили Свято-Покровский храм в городе Черноморске Одесской области, а также устроили в Одессе ряд провокаций.