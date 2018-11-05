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В киевском военкомате заявили, что призывная кампания в городе находится на грани срыва

05 ноября 2018, 19:39  •  70 • Украина
Военный комиссар Киевского городского военкомата Сергей Клявлин заявил, что более половины призывников в городе уклоняются от службы в армии.
 
© ministryofdefenceua / Flickr
 

Об этом он сообщил в ходе брифинга.

«По состоянию на 5 ноября в соответствии с планом призыва мы призвали в ряды Вооружённых сил Украины 39,5% призывников... Весной у нас практически не было срывов, а сейчас мы на грани срыва», — объяснил Клявлин.

По его словам, в настоящее время явка призывников на участки составляет только 8%.

По мнению военного комиссара, подобные показатели объясняются негативным отношением жителей Украины к службе в армии, а также спадом патриотических настроений среди в том числе призывников.

Ранее украинский журналист Юрий Бутусов в статье для газеты «Зеркало недели» сообщил, что за 1,5 года страна потеряла около 40% всех имеющихся боеприпасов в результате взрывов на складах.

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