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В киевском метро мужчина напал на полицейского

19 января 2020, 10:39  •  34 • Украина
В Киеве на станции метро «Контрактовая площадь» сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, ударившего полицейского в лицо. Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.
 
РИА Новости
 

Инцидент произошёл в субботу, 18 января.

«Правоохранитель сделал замечание мужчине с явными признаками опьянения, однако в ответ мужчина ударил его в лицо», — заявили в полиции.

После этого правоохранитель задержал подозреваемого и вызвал следственно-оперативную группу.

Возбуждено уголовное производство по статье «Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа». Отмечается, что 44-летнему подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. 

В конце декабря в московском метро пассажир нанёс несколько ножевых ранений пенсионеру.

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