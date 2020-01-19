В киевском метро мужчина напал на полицейского

В Киеве на станции метро «Контрактовая площадь» сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, ударившего полицейского в лицо. Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.

Инцидент произошёл в субботу, 18 января.

«Правоохранитель сделал замечание мужчине с явными признаками опьянения, однако в ответ мужчина ударил его в лицо», — заявили в полиции.

После этого правоохранитель задержал подозреваемого и вызвал следственно-оперативную группу.

Возбуждено уголовное производство по статье «Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа». Отмечается, что 44-летнему подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

В конце декабря в московском метро пассажир нанёс несколько ножевых ранений пенсионеру.