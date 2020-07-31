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В киевский суд поступил иск о запрете Партии Шария
31 июля 2020, 14:05 • 40 • Украина
Министерство юстиции Украины сообщило о поступлении иска о запрете деятельности Партии Шария. Окружной административный суд Киева (ОАСК) уже открыл производство по этому иску.
В пресс-службе ОАСК, истец просит суд признать противоправным бездействие Министерства юстиции, которое не принимает решения по поводу несоответствия деятельности партии блогера требованиям закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».
Также истец просит ОАСК обязать Минюст обратиться с иском в суд о запрете деятельности «Партии Шария» на территории Украины и отменить государственную регистрацию политсилы.
Кто именно подал иск, в суде не уточняется.
Напомним, в последнее время участились нападки на Партию Шария. В то время как ее члены проводят массовые оппозиционные шествия, радикалы используют каждую возможность, чтобы избить или покалечить активистов.
В свою очередь Анатолий Шарий, находясь за рубежом, обвиняет власть в потакании «наследию Петра Порошенко» и разоблачает коррупционные схемы прошлых и нынешних политиков.
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