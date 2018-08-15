В Киево-Печерском заповеднике в ходе раскопок обнаружили таможенные пломбы

В Киеве во время раскопок в Митрополитском саду Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника обнаружили таможенные свинцовые пломбы.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на руководителя археологических раскопок Сергея Тараненко.

«Это таможенные пломбы. Вероятно, можно говорить о том, что Киево-Печерский монастырь был субъектом внешней торговли во времена Киевской Руси. Об этом ещё никто не говорил», — сказал Тараненко.

Как рассказал археолог, учёные уже нашли три подобные пломбы, две из них обнаружили во время раскопок фрагментов фортификационных стен XII века на территории Киево-Печерского заповедника.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы археологи нашли торговые артефакты XV—XVI веков.