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В Киево-Печерском заповеднике в ходе раскопок обнаружили таможенные пломбы
15 августа 2018, 17:54 • 51 • Украина
В Киеве во время раскопок в Митрополитском саду Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника обнаружили таможенные свинцовые пломбы.
© Serhiy Hudak globallookpress.com
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на руководителя археологических раскопок Сергея Тараненко.
«Это таможенные пломбы. Вероятно, можно говорить о том, что Киево-Печерский монастырь был субъектом внешней торговли во времена Киевской Руси. Об этом ещё никто не говорил», — сказал Тараненко.
Как рассказал археолог, учёные уже нашли три подобные пломбы, две из них обнаружили во время раскопок фрагментов фортификационных стен XII века на территории Киево-Печерского заповедника.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы археологи нашли торговые артефакты XV—XVI веков.
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