В Киеве возбудили дело о теракте после обстрела здания из гранатомёта

Киевская полиция возбудила уголовное дело по статье «Теракт» после того, как неизвестные обстреляли здание компании «Мостострой» в украинской столице из гранатомёта.

Об этом информирует пресс-служба управления Нацполиции по Киеву.

«Следователи квалифицируют происшествие как террористический акт, уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины», — заявили в киевской полиции.

По данным ведомства, на поиски злоумышленников ориентирован весь личный состав полиции Киева. Введён специальный оперативный план.

В ночь на 26 августа в центре Киева неизвестные выстрелили из гранатомёта в здание, принадлежащее компании «Мостострой», после чего скрылись. Никто не пострадал.