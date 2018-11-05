В Киеве «отменили» поляков: это украинцы были изгнаны из Москвы в 1612 году

Игорь Мосийчук заявил, что польские интервенты в 1612 году были не поляками, а украинцами. А теперь Киев снова готов к оккупации Москвы, как это было тогда. К слову, кем бы ни были интервенты, депутату следует помнить, что из Москвы они были изгнаны.

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил на личной странице в социальной сети Facebook, что Россия может быть оккупирована Киевом. Угрозу он сформулировал, предлагая личную версию событий 1612 года. Он сказал, что Москву освобождали не от польских интервентов, а от украинцев.

Продолжая тезис, Мосийчук говорит, что войско, изгнанное из столицы, состояло из «украинских казанков» - на две трети, добавил депутат. Мол, это говорит о том, что Киев может и сегодня предпринять действия, связанные с осадой российских городов. А если не сейчас, то в скором будущем.

«История повторяется. И современной Московии следует ждать новую украинскую оккупацию», - пишет политик, добавляя, что такой сценарий некая «нация воинов» рассматривает, как реальный. По всей видимости, он имеет в виду своих сторонников.

Стоит напомнить, именно Мосийчук ранее назвал Крымский мост «вражеской инфраструктурой» и призвал уничтожить его. А также добавил, что лично готов принять участие в уничтожении. Правда, такое личное участие Мосийчук гарантировал только после того, как станет министром обороны Украины. Пока же депутат просит, чтобы украинские спецслужбы организовали атаку на Крымский мост.

Напомним, 4 ноября в День народного единства Россия вспоминает освобождение Москвы от польских интервентов. Об этом историческом событии в своей манере и говорит депутат Верховной рады, известен скандальными заявлениями.