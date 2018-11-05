Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вечер с Владимиром Соловьевым от 04.11.18
Эксперт оценил заявление Мосийчука о Дне народного единства
Наши агенты соблазнили сестру Наполеона и сорвали химатаку Гитлера
Израиль предложил Иордании обсудить мирный договор
Главная / Политика

В Киеве «отменили» поляков: это украинцы были изгнаны из Москвы в 1612 году

05 ноября 2018, 16:39  •  29 • Политика
Игорь Мосийчук заявил, что польские интервенты в 1612 году были не поляками, а украинцами. А теперь Киев снова готов к оккупации Москвы, как это было тогда. К слову, кем бы ни были интервенты, депутату следует помнить, что из Москвы они были изгнаны.
Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил на личной странице в социальной сети Facebook, что Россия может быть оккупирована Киевом. Угрозу он сформулировал, предлагая личную версию событий 1612 года. Он сказал, что Москву освобождали не от польских интервентов, а от украинцев.
Продолжая тезис, Мосийчук говорит, что войско, изгнанное из столицы, состояло из «украинских казанков» - на две трети, добавил депутат. Мол, это говорит о том, что Киев может и сегодня предпринять действия, связанные с осадой российских городов. А если не сейчас, то в скором будущем.
«История повторяется. И современной Московии следует ждать новую украинскую оккупацию», - пишет политик, добавляя, что такой сценарий некая «нация воинов» рассматривает, как реальный. По всей видимости, он имеет в виду своих сторонников.
Стоит напомнить, именно Мосийчук ранее назвал Крымский мост «вражеской инфраструктурой» и призвал уничтожить его. А также добавил, что лично готов принять участие в уничтожении. Правда, такое личное участие Мосийчук гарантировал только после того, как станет министром обороны Украины. Пока же депутат просит, чтобы украинские спецслужбы организовали атаку на Крымский мост.
Напомним, 4 ноября в День народного единства Россия вспоминает освобождение Москвы от польских интервентов. Об этом историческом событии в своей манере и говорит депутат Верховной рады, известен скандальными заявлениями.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

29
Источник
Похожие новости
04 ноября 2018, 21:09
Макрон гордится отказом жителей Новой Каледонии от незавимости
04 ноября 2018, 17:54
20 тысяч мигрантов с ножами готовят прорыв из Хорватии в Центральную Европу — СМИ
04 ноября 2018, 21:09
«Комариный писк» перед выборами: Крым усомнился в эффективности ракетных учений ВСУ

05 ноября 2018, 06:54
«Родина не продается»: План экс-генпрокурора Украины по возврату Крыма напоролся на русский патриотизм
04 ноября 2018, 17:54
В память о Захарченко в Донецке заложили парк
04 ноября 2018, 17:54
Бурятия и Забайкалье больше не в Сибири - указ президента
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
02 ноября 2018, 00:54
Украина «ответила» на санкции России задержанием нового грузового корабля
01 ноября 2018, 02:09
«А на прицеле – снег»: Русские РЭБ станут настоящим кошмаром для «залетных» в Сирии - эксперт
02 ноября 2018, 20:24
Япония лишилась острова Эсанбэ Ханакита Кодзима у берегов Курил
30 октября 2018, 20:39
На Украине назвали цену газа для населения с 1 ноября
30 октября 2018, 14:24
В ФСБ узнали, кто «слил» данные Петрова и Боширова - СМИ
31 октября 2018, 19:39
ИГИЛ* нанесло сокрушительное поражение американцам
02 ноября 2018, 04:09
«Советую съездить в Крым и поговорить с гражданами»: Соловьев ответил Ефремову на слова об «имперском мороке»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.