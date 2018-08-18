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В Киеве зенитная установка после репетиции парада врезалась в бизнес-центр
18 августа 2018, 23:54 • 56 • Украина
В Киеве зенитный ракетный комплекс «Бук» врезался в здание бизнес-центра. Об этом информирует «Громадське» со ссылкой на очевидца инцидента.
© Viktor Chernov globallookpress.com
По его словам, военная техника ехала с репетиции военного парада ко Дню независимости Украины, проходившей на центральной киевской улице Крещатик.
На опубликованных фотографиях видно, что зенитная установка повредила фасад здания.
Парад по случаю Дня независимости Украины в Киеве состоится 24 августа.
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