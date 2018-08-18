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В Киеве зенитная установка после репетиции парада врезалась в бизнес-центр

18 августа 2018, 23:54  •  56 • Украина
В Киеве зенитный ракетный комплекс «Бук» врезался в здание бизнес-центра. Об этом информирует «Громадське» со ссылкой на очевидца инцидента.
 
© Viktor Chernov globallookpress.com
 

По его словам, военная техника ехала с репетиции военного парада ко Дню независимости Украины, проходившей на центральной киевской улице Крещатик.

На опубликованных фотографиях видно, что зенитная установка повредила фасад здания. 

Зенітна установка «Бук» врізалася в будівлю бізнес-центру в центрі Києва на вулиці Ярославській https://t.co/1VIKgxdhch

— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 18 августа 2018 г.

Парад по случаю Дня независимости Украины в Киеве состоится 24 августа.

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