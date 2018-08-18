В Киеве зенитная установка после репетиции парада врезалась в бизнес-центр

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В Киеве зенитный ракетный комплекс «Бук» врезался в здание бизнес-центра. Об этом информирует «Громадське» со ссылкой на очевидца инцидента.

© Viktor Chernov globallookpress.com

По его словам, военная техника ехала с репетиции военного парада ко Дню независимости Украины, проходившей на центральной киевской улице Крещатик. На опубликованных фотографиях видно, что зенитная установка повредила фасад здания. Зенітна установка «Бук» врізалася в будівлю бізнес-центру в центрі Києва на вулиці Ярославській https://t.co/1VIKgxdhch — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 18 августа 2018 г. Парад по случаю Дня независимости Украины в Киеве состоится 24 августа.