В Киеве зелёнкой облили памятник генералу Ватутину

В Мариинском парке Киева 19-летний молодой человек с приятелем облил зелёнкой памятник генералу Николаю Ватутину.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

«Во время патрулирования территории Мариинского парка сотрудники полка полиции особого назначения №2 заметили, что неизвестные облили зелёным веществом памятник и бросились наутёк. Правоохранители догнали и задержали одного из беглецов», — указывается в заявлении.

По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 297 УК Украины, которая предусматривает до семи лет лишения свободы. В настоящий момент полиция ищет второго вандала.

Ранее в Харькове неизвестные повредили памятник писателю Максиму Горькому.