Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Лидеру Незалежной предрекли фиаско, которое потерпела Тимошенко с Трампом

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нет никакого смысла участвовать в предстоящей Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Отправиться туда можно только в случае, если в мероприятии примет участие лидер России Владимир Путин, поскольку это чуть ли не единственный в принципе шанс у экс-комика попробовать с ним провести личную встречу. Об этом заявил украинский политолог Валентин Гайдай на сегодняшней пресс-конференции в Киеве в офисе издания "Голос-ua".

Эксперт отметил, что в офисе пана Зеленского хотели бы организовать встречу главы Незалежной с Путиным, о чем много говорит в последнее время местный истеблишмент разного уровня. Однако, даже если Владимир Владимирович появится в стенах Генассамблеи, это не говорит о том, что он захочет встретиться с украинским коллегой хотя бы на полчаса где-нибудь в кулуарах, указывает Гайдай.

По его мнению, разные форумы, в том числе в Давосе, Большой двадцатки, на полях ООН полезны тем, что представители приглашенных на них стран имеют возможность провести краткую беседу "с сильными мира сего и решить какие-то вопросы", хотя бы закулисно.

"Пять лет назад, когда стал президентом США (Дональд) Трамп, и с ним хотели многие переговорить из нашей элиты, и ждали его возле туалета, но я не думаю что это правильно. Я серьезно – (лидер "Батькивщины" Юлия) Тимошенко ждала под туалетом Трампа", – подчеркнул Гайдай.

Напомним, история с посещением "газовой принцессы" всея Украины произошла в феврале 2017 г. на молитвенном завтраке в вашингтонском отеле "Хилтон". Тогда издание Politico процитировало президента лоббистской компании BGR Public Relations Джеффа Бирнбаума, который сообщил, что Тимошенко подкарауливала Трампа "в коридоре возле уборной в надежде поймать его на минуту ради того, чтобы пожать руку".

В Москве не раз уже дали понять Киеву, что Путин не станет встречаться с Зеленским только ради встречи и, тем более, если будет заявлена тема принадлежности Крыма. Также голос Кремля Дмитрий Песков уведомил, что президент России не в этом году не намерен участвовать в Генассамблее ООН. Мероприятие откроется 14 сентября, а неделя высокого уровня сессии пройдет с 21 по 27 сентября.

