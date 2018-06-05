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В Киеве заявили об отсутствии угрозы распространения пожара на объекты Чернобыльской АЭС

05 июня 2018, 21:54  •  54 • Украина
Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения заявило, что угрозы распространения пожара на объекты Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) не зафиксировано. Об этом сообщается на сайте ведомства.
 
© Serg Glovny globallookpress.com
 

Отмечается, что продолжается ликвидация отдельных очагов пожара в зоне отчуждения.

«На территории промышленной площадки ЧАЭС возгораний не обнаружено, угрозы распространения пожара на объекты ЧАЭС не наблюдается», — говорится в сообщении. 

В агентстве добавили, что пожар не оказал негативного влияния на радиационное состояние промышленной площадки ЧАЭС.

«В настоящее время превышений контрольных уровней, установленных для определённых территорий, не зафиксировано, радиационная обстановка в норме», — заявили в ведомстве. 

Ранее в чернобыльской зоне отчуждения загорелась сухая трава на площади около 10 га.

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