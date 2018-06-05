В Киеве заявили об отсутствии угрозы распространения пожара на объекты Чернобыльской АЭС

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения заявило, что угрозы распространения пожара на объекты Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) не зафиксировано. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что продолжается ликвидация отдельных очагов пожара в зоне отчуждения.

«На территории промышленной площадки ЧАЭС возгораний не обнаружено, угрозы распространения пожара на объекты ЧАЭС не наблюдается», — говорится в сообщении.

В агентстве добавили, что пожар не оказал негативного влияния на радиационное состояние промышленной площадки ЧАЭС.

«В настоящее время превышений контрольных уровней, установленных для определённых территорий, не зафиксировано, радиационная обстановка в норме», — заявили в ведомстве.

Ранее в чернобыльской зоне отчуждения загорелась сухая трава на площади около 10 га.