|
В Киеве заявили об отсутствии угрозы распространения пожара на объекты Чернобыльской АЭС
05 июня 2018, 21:54 • 54 • Украина
Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения заявило, что угрозы распространения пожара на объекты Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) не зафиксировано. Об этом сообщается на сайте ведомства.
© Serg Glovny globallookpress.com
Отмечается, что продолжается ликвидация отдельных очагов пожара в зоне отчуждения.
«На территории промышленной площадки ЧАЭС возгораний не обнаружено, угрозы распространения пожара на объекты ЧАЭС не наблюдается», — говорится в сообщении.
В агентстве добавили, что пожар не оказал негативного влияния на радиационное состояние промышленной площадки ЧАЭС.
«В настоящее время превышений контрольных уровней, установленных для определённых территорий, не зафиксировано, радиационная обстановка в норме», — заявили в ведомстве.
Ранее в чернобыльской зоне отчуждения загорелась сухая трава на площади около 10 га.
Подпишитесь на нас
54
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
05 июня 2018, 05:54
|
30 мая 2018, 21:52
|
30 мая 2018, 12:54
|
05 июня 2018, 05:54
|
04 июня 2018, 07:10
|
04 июня 2018, 13:39
|
01 июня 2018, 18:54