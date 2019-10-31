Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин и Орбан обсудили перспективы нормализации отношений РФ и ЕС и транзит энер...
Зеленский назвал дату начала отвода сил в Петровском
Фантастический поединок в Ливерпуле и успехи россиян: чем запомнились кубковые и...
«Реалии современной политической борьбы»: Facebook заявил об удалении «связанных...
Главная / Украина

В Киеве заявили об отсутствии у олигархов возможности для шантажа

31 октября 2019, 13:39  •  26 • Украина
Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью «Украинской правде» заявил, что у украинских олигархов нет возможности шантажировать представителей власти.
 
© president.gov.ua
 

По его словам, в здании администрации президента Украины на протяжении 27 лет «меняли бизнес-интересы на политическое влияние»: например, «ты мне даёшь скидку, а мои 20 депутатов голосуют за твой законопроект».

Богдан добавил, что за время его присутствия в офисе президента Украины «никто не взял ни единой копейки взятки, не получил доли в каких-то потоках и в каких-то интересах».

Высокопоставленный чиновник также отметил, что у правящей партии Украины «Слуга народа» достаточно голосов в Верховной раде для самостоятельного принятия решений.

«И если кому-то из олигархов у нас что-то не нравится, у них нет возможности нас шантажировать», — сказал он.

Также Богдан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



26
Источник
Похожие новости
30 октября 2019, 18:09
Лукашенко рассказал, как остановил декоммунизацию в Белоруссии
31 октября 2019, 13:39
«Внутриполитический фактор»: в конгрессе США приняли резолюцию против участия России в G7
31 октября 2019, 10:24
Фантастический поединок в Ливерпуле и успехи россиян: чем запомнились кубковые игры в Европе на этой неделе
30 октября 2019, 14:54
В Совфеде прокомментировали заявление Украины об учениях вблизи Крыма
30 октября 2019, 18:24
Разведение войск или «разводка лохов»?
30 октября 2019, 14:54
В «Нафтогазе» заявили о готовности Украины к отопительному сезону
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 октября 2019, 01:39
«Били по почкам, по кистям, по голове»: что говорят о перестрелке в Ростовской области родственники и знакомые погибших
25 октября 2019, 01:39
«Повторяют штампы»: в России ответили на намерение Киева провести переговоры о «возвращении» Крыма
29 октября 2019, 09:54
"Марионетка русских": новый мировой лидер требует мести, и нам будет плохо
28 октября 2019, 04:39
Кристин Лагард как грядущая катастрофа Европы
28 октября 2019, 15:54
Еще 5 стран Африки просят военные базы России
25 октября 2019, 11:24
Политолог оценил заявление Киева о прокачке Россией газа через Украину
25 октября 2019, 01:54
"Грузинские снайперы" сдали заказчиков расстрелов на майдане: Всё организовали Парубий, Пашинский и Саакашвили
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.