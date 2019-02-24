В Киеве заявили об отсутствии решения по участию Maruv в Евровидении

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что вопрос с представителем страны на «Евровидении-2019» пока не решён, и подчеркнул недопустимость участия в конкурсе гастролирующих по России артистов.

«Могу ещё раз повторить мысль очень многих: представителем Украины не может быть артист, который гастролирует в государстве-агрессоре, планирует делать это в дальнейшем и не видит в этом ничего неприемлемого», — заявил Кириленко в своём Twitter.

Он подчеркнул, что решение об участии в Евровидении от Украины Maruv пока не подтверждено.

Ранее представитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александра Кольцова заявила, что окончательное решение об участии певицы Maruv в конкурсе «Евровидение» будет принято в течение двух суток.