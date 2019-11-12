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В Киеве заявили об отсутствии препятствий для нормандского саммита

12 ноября 2019, 20:39  •  87 • Украина
На заседании трёхсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе были сняты последние препятствия для встречи в нормандском формате. Об этом заявила Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя в Минске от Киева Леонида Кучмы.
 
РИА Новости
 

«Были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате на высшем уровне — разведение сил и средств в районе населённых пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении», — написала она в Facebook.

По её словам, проведение саммита в ближайшее время ускорило бы решение актуальных вопросов по урегулированию конфликта.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что страны нормандского формата обсуждают приблизительные даты проведения встречи.

В Кремле подчеркнули, что возможность проведения переговоров до конца года существует.

Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, это зависит от того, как пройдёт отвод сил и средств в некоторых районах Донбасса.

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