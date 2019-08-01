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В Киеве заявили об обесточивании шахт госпредприятия
01 августа 2019, 13:39 • 82 • Украина
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что шахты государственного предприятия (ГП) «Торецкуголь» в Донецкой области были отключены от электроэнергии.
РИА Новости
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Вчера (31 июля. — RT) в 13:00 на шахтах ГП «Торецкуголь» отключена электроэнергия, в частности отключены турбокомпрессоры и клетевый подъём, что делает невозможной добычу угля», — указал Герус.
Представитель Зеленского также добавил, что Министерство энергетики страны демонстрирует «отсутствие интереса к решению проблемы».
Уточняется, что на госпредприятии работают 2708 человек.
В июле глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что рабочие в Луганской области отказываются подниматься на поверхность в знак протеста против обесточивания шахты.
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