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В Киеве заявили о якобы имеющихся у России проблемах с Крымским мостом
29 мая 2018, 17:39 • 171 • Украина
Борис Бабин, «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым», заявил, что у России якобы возникли проблемы из-за Крымского моста.
© РИА Новости
Об этом он рассказал порталу Обозреватель.
«Проблемы уже возникли. Наличие этого моста, во-первых, очень негативно сказывается на торговом судоходстве», — сказал он, не став приводить каких-либо подробностей.
При этом он добавил, что какой-нибудь инцидент или авария с участием торгового судна «может привести к необратимым последствиям для этого моста».
Однако Бабин сам признал, что Россия принимает все меры, необходимые для обеспечения безопасности объекта. В частности, проводятся проверки всех кораблей, которые идут из украинских портов.
Ранее Бабин рассказал о «признаках потери государственного управления» в районах, граничащих с Крымом.
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