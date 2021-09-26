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В Киеве заявили о превращении Украины в «токсичный, проблемный актив»

26 сентября 2021, 06:10  •  52 • Украина

Американский президент Джо Байден не упомянул Украину в ходе своего выступления на Генассамблее ООН, так как для США она превратилась в «токсичный актив». Такое мнение высказал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Сегодня Украина — проблемная, токсичная и нерешаемая. Вспоминать сегодня об Украине — ухудшать диалог с Российской Федерацией. Сказать что-то хорошее об Украине нет оснований», — заявил он.

На данный момент, уверен Бортник, Украина не интересна США, и является для них «даже тактически опасной».

«Вопросы, которые вокруг Украины, они нерешаемы сегодня. Эскалация, поднимание этих вопросов ухудшают отношения с Российской Федерацией. Для чего? Бессмысленно это делать. Поэтому американская дипломатия этого и не делает», — указал он.

Как отметил Бортник, каких-либо реальных американских интересов на Украине практически нет.

«Мы переходим в роль токсичного актива. Актива, который сбросить просто так нельзя, потому что это чревато еще большими потерями по репутации.

Но и актива, который неполезен, опасен, который надо держать на дистанции, в изоляции. Вот для западных партнеров сегодня мы перешли в роль токсичного актива», — заключил политолог.

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