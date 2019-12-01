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В Киеве заявили о планах запуска ТВ для неподконтрольных территорий
01 декабря 2019, 00:24 • 60 • Украина
Министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что в феврале 2020 года планируется запуск украинского телеканала, который будет вещать исключительно на неподконтрольных Киеву территориях.
Pixabay
Об этом он сказал в интервью украинскому изданию «Зеркало недели».
«Именно сейчас идёт процесс создания такого телеканала на базе UATV, который должен быть запущен уже в феврале. Повторяю: его эфирное вещание будет только на временно оккупированных территориях», — заявил он.
Ранее Бородянский заявлял, что около 80% жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса смогут смотреть украинские телеканалы в течение трёх месяцев.
По его словам, планируется создание телеканала, который будет вещать на украинском и русском языках.
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